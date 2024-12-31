就服法三讀聘外看免巴氏量表 張鴻仁贊錯誤政策被導正

過去民眾申請外籍看護，必須經由醫師，藉巴氏量表評估失能等級。立法院今天通過就業服務法修正案，滿80歲或70至79歲二期癌症病人，免巴氏量表即可聘用外看。前衛生署副署長張鴻仁表示，政府管制外看聘用長達20年，如今立法院終於聽到民眾心聲，解除民眾使用外看的限制，將可避免許多長輩因無人照顧在家跌倒受傷的悲歌。

張鴻仁表示，許多長輩最初經巴士量表評估不符外看使用門檻，因無人照顧跌倒、失能，受盡折磨後，才符合巴氏量表聘用外看資格，這完全違背「預防重於治療」概念，「怎會有一項政策，不讓健康人聘用外看，等到跌倒才可聘用？」鬆綁巴氏量表是正確方向，且政府應正視台灣面臨照護人力不足問題，從源頭取消外籍看護人數限制。

張鴻仁表示，面臨超高齡化社會，日本早已放棄外籍看護聘用限制與人數管制政策，我國勞動部過去卻人以「管制」觀念出發，限制進入台灣的外籍看護人數，「這是錯誤政策」，政府應該以民眾需求出發，民眾有多少需求，就開放多少外看來台，應讓市場決定照護人力供需，而不是由政府力量介入管制。

巴氏量表放寬後，民團、臨床醫師均提出排擠資源疑慮，擔心未來照顧需求較高的民眾，反而無法獲得外看照顧。張鴻仁表示，出現排擠現象是因為源頭照護人力的管制，只要政府不再限制外看人數，就沒有排擠的問題，政府不斷出手介入分配外看資源，反而會讓供需失衡，出現排擠現象，呼籲各界正向看待巴氏量表新政，不要糾結於枝微末節之事。

張鴻仁表示，長者應該有自行選擇受照護方式的權利，依照個別健康情況、家庭需求選擇，政府的責任是讓照護市場運作正常、資訊透明且品質獲得保障，不應介入民眾如何選擇照護資源，「這不是自由民主國家該做的事」，何況並非每位長者都會選擇由外看照顧，有些人不喜歡家裡有外人，有些人想住在安養機構，一切應該回歸市場機制。

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