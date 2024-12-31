「國土計畫法」三讀落槌 展延6年朝野立委鬆口氣
「國土計畫法」預計明年4月上路，但目前仍有桃園市、南投縣、雲林縣未交國土功能分區圖，朝野喊話展延上路。立法院院會今天完成三讀。
三讀法案指出，國土計畫公告實施後十年內，依中央主管機關指定之日期，一併公告國土功能分區圖。也就是在2031年前，需公告國土功能分區圖。三讀後朝野立委發言，希望讓行政部門有充裕時間與各縣市農會、農民充分溝通，建立完善子法、配套措施和補償辦法。
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