影／駁蔡壁如「黨部阻回黨」！江和樹：還在內亂要被笑嗎？

民眾黨前立委蔡壁如今在新聞網節目受訪時提及，中央黨部阻擋她回黨。對此，民眾黨中央委員江和樹說，蔡是民眾黨催生者，昨中央委員連署，她是第1個連署通過的，怎可能被阻擋？現在全黨上下煩惱柯文哲，「還在內亂，是要被笑話嗎？」

江和樹說，昨天中央委員連署，蔡壁如是第一個連署通過的，還熱烈到當機，中央黨部怎麼可能阻擋她？更何況蔡壁如是民眾黨催生者，當年什麼都沒有，陪伴在柯文哲的身邊就是蔡壁如。此時此刻說這個要做什麼？說這些有什麼幫助？

江和樹認為，現在全黨上下都在煩惱柯文哲，北檢還在二度抗告。任何人若旁聽羈押庭的對話，眼淚會留下來，柯文哲柯當醫生救人一輩子，在柯爸最難熬的時候，柯自己沒辦法救，柯知道柯爸狀況，檢調要求柯辭主席，柯說「好啊！」要求柯戴電子腳鐐，柯也說「好啊！」如果再來一次，相信柯不會參與政治。

江和樹指出，今天民眾黨若沒有柯文哲，這個黨像什麼？不管是黃國昌、蔡壁如，都希望陪伴柯文哲走出來帶領民眾黨，因為國民黨、民進黨全都想要消滅民眾黨，「我們自己還在內亂，是要被人家笑話嗎？」

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