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南部信心指數下滑 學者指民進黨鐵票倉現鬆動

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
啟思民本基金會今公布信心指數調查，文化大學廣告系教授鈕則勳與談，表示根據調查，綠營鐵票區的信心指數都在下滑，賴清德或執政黨不要認為南部綠到出汁，今天做什麼動作都沒關係，而把拚經濟當成次要，「不要以為綠到出汁的地方都會埋單」。記者屈彥辰／攝影
啟思民本基金會今公布信心指數調查，文化大學廣告系教授鈕則勳與談，表示根據調查，綠營鐵票區的信心指數都在下滑，賴清德或執政黨不要認為南部綠到出汁，今天做什麼動作都沒關係，而把拚經濟當成次要，「不要以為綠到出汁的地方都會埋單」。記者屈彥辰／攝影

啟思民本基金會今公布信心指數調查，文化大學廣告系教授鈕則勳與談，表示根據調查，綠營鐵票區的信心指數都在下滑，賴清德或執政黨不要認為南部綠到出汁，今天做什麼動作都沒關係，而把拚經濟當成次要，「不要以為綠到出汁的地方都會埋單」。

根據啟思民本基金會公布的信心指數調查，以滿分10分言，民眾針對經濟發展、通貨膨脹、就業機會、收入、國家安全等指數的評價皆不到5分。

鈕則勳表示，對於這5項調查指數，如果細部從地理區塊來看，很多泛綠的區塊，其信心指數都比去年有所滑落。尤其高屏地區與雲嘉南地區身為綠營票倉，信心指數都在滑落，這給賴政府、民進黨政府一個警訊，拚經濟、顧民生才是民眾最在乎的。

鈕則勳說，現在民進黨政府都把心力放在政治鬥爭或是操作抗中，這連綠軍基本盤都不買單，賴清德或執政黨不要認為南部綠到出汁，今天做什麼動作都沒關係，而把拚經濟當成次要，「不要以為綠到出汁的地方都會埋單」。對民進黨而言，嚴峻考驗就是2026地方選舉，難怪根據近期台南、高雄的民調，國民黨潛在人選謝龍介、柯志恩都有一搏的機會。

鈕則勳認為，在20到29歲年輕族群方面，以這次調查言，不論是經濟發展、收入、國家安全等各方面，其信心指數滑落也都非常明顯。在柯文哲案爆發後，賴清德或執政黨不斷希望藉由策略操作吸納年輕選票，但是年輕族群的信心跌幅非常明顯，對綠營想吸納白營選票而言，存在一定的困難性。

鈕則勳直言，年輕族群對政治鬥爭沒有興趣，他們最在乎的還是打拚自己的經濟，賴政府、執政黨不能以為朝野鬥爭、讓青鳥上街，年輕族群會穩穩站在綠營這邊，年輕族群的信心在滑落，青鳥動員能量也在萎縮。民進黨、賴清德應該走向朝野和解，好好拚經濟，這才是爭取年輕人支持的關鍵。

鈕則勳表示，今天如果要選出一個字，少數總統這個「少」字可以是一定程度的解釋。今天台灣混亂的原點就是少數總統想「整碗捧去」，立法院能否過半就是民進黨完全執政的最後一塊拼圖。民進黨以衝、戰、鬥與在野抗衡，透過釋憲打掉在野修法，朝野互信變少，這也是一個「少」字。

鈕則勳強調，從國際環境來看，美國總統當選人川普競選過程強調要與台灣收保護費，關鍵是台灣的選項、籌碼都「少」，無法如馬政府在美中平衡，川普看到台灣籌碼少，才會對台灣軟土深掘。兩岸方面，互信與溝通都很「少」，導致衝突風險拉高，人民對經濟發展所獲也是「少」，因此他認為「少」字可以作為今年的年度總結。

指數 經濟發展 鈕則勳

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