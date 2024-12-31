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憲政史上第15次 憲訴法政院周四確定提覆議

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院長卓榮泰。圖／行政院提供
行政院長卓榮泰。圖／行政院提供

立法院會日前三讀修正憲法訴訟法等三法，行政院長卓榮泰認為窒礙難行，表態尋求救濟；其中，憲訴法三讀條文已於24日送達政院，依法若要移請立法院覆議，期限為明年1月2日。據悉，行政院將趕在覆議期最後一天，也就是周四行政院會通過，將成憲政史上第15次。

行政院長卓榮泰日前指出，新的憲法訴訟法，加上國會未能同意任何一位大法官人選，將造成司法院無法運作，等同廢掉司法院重大功能；據了解，行政院考慮時程，確定將三法救濟拆分處理，憲訴法確定將以覆議因應，卓揆將在覆議期最後一天、1月2日，於行政院會通過覆議案。

知情人士透露，新法將直接影響政院的訴訟權，以及人民救濟權利。根據三讀條文，憲法法庭評議不得少於10人，參與人數未達規定無法進行評議時，得經大法官現有總額過半數同意，為不受理的裁定，但身為保護人民的憲政機關，不能因為無法開會就不受理人民案件。

知情人士指出，司法院今年初曾統計，憲法訴訟法2022年上路以來，統計至去年底，99.1％皆為人民申請的案件，行政院年中因國會職權修法聲請釋憲，也只占0.9％，比例反而少，若照新版憲訴法，將有99.1％的案件會因憲法法庭無法開會而不受理。

知情人士續指，三讀條文的施行日期為「自公布起施行」，法案生效當天，憲法法庭會因人數問題無法開會，許多還在受理中、審到一半的案件將全部喊停，即使違憲，也無法做出違憲判決，衝擊人民救濟權利。

據憲法增修條文，行政院對立法院決議的法律案、預算案、條約案，如認為有窒礙難行時，得經總統核可，於該決議案送達行政院10天內，移請立法院覆議。

立法院對於行政院移請覆議案，應於送達15天內作成決議。覆議案逾期未議決者，原決議失效。覆議時，如經全體立法委員1/2以上（57人以上）決議維持原案，行政院長應即接受該決議；也因為行政院必須接受該決議，因此也沒有不副署法律的空間。

司法院 憲法法庭 行政院

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