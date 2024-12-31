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經濟信心指數低 江啟臣：民眾感受不到成長

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
啟思民本基金會今公布信心指數調查，立法院副院長兼啟思民本基金會董事長江啟臣與談，他認為根據調查，總結2024年是個「慮」字，他提醒，民眾感受不到經濟成長，台灣仰賴外貿，經濟發展離不了國際現勢，地緣政治因素加上「川普2.0」，都是我方明年挑戰。記者屈彥辰／攝影
啟思民本基金會今公布信心指數調查，立法院副院長兼啟思民本基金會董事長江啟臣與談，他認為根據調查，總結2024年是個「慮」字，他提醒，民眾感受不到經濟成長，台灣仰賴外貿，經濟發展離不了國際現勢，地緣政治因素加上「川普2.0」，都是我方明年挑戰。記者屈彥辰／攝影

啟思民本基金會今公布信心指數調查，立法院副院長兼啟思民本基金會董事長江啟臣與談，根據調查，總結2024年是個「慮」字，他提醒，民眾感受不到經濟成長，台灣仰賴外貿，經濟發展離不了國際現勢，地緣政治因素加上「川普2.0」，都是我方明年挑戰。

根據啟思民本基金會公布的信心指數調查，以滿分10分言，民眾針對經濟發展、通貨膨脹、就業機會、收入、國家安全等指數的評價皆不到5分。

江啟臣表示，民進黨政府一度聲稱明年經濟成長率可以來到4.2%，以目前的全球環境來說，4.2%是很不錯，但人民根本感覺不到有4.2%成長，這才是問題所在。民眾認為民間消費不振，產業失衡問題惡化。

江啟臣提到，中部很多製造業，過去幾個月機械業者、工具機業者都來向他陳情，認為政府太側重高科技產業，好像要放棄傳統產業。對傳統產業的幫忙不積極，政策、優惠集中半導體業，這會產生落差。就算經濟成長數字很漂亮，但民眾感覺很冰冷，感受不到經濟成長的果實。

江啟臣也說，機械業者、工具機業者等傳統產業接單率不及過去的5成，業者只剩出走或關廠等兩個選擇，政府政策不能只看點，要看整個面的感受，政府宣稱明年經濟成長率不錯，可是人民感受是崩盤的。

江啟臣指出，如果要用哪個字總結過去這一年，從民意來看，現在的感覺是憂慮的「慮」，有考慮、思慮，指對於現狀難以掌握。台灣仰賴外貿，經濟發展離不了國際現勢，地緣政治因素加上「川普2.0」，都是我方明年挑戰。如果政府沒有做好因應，民間信心不足，陷入不確定感之中，台灣未來總體經濟發展更為堪慮。

指數 江啟臣 經濟發展

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