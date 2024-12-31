總結賴清德上台 賴士葆：一黨獨大霸道更甚以往

今為2024年最後一天，國民黨立委賴士葆說，賴政府上任8個月，一黨獨大的專制霸道更甚以往，行政凌駕司法，司法被政治操作、扭曲，維護社會正義的最後一道防線失守，動搖民主法治的根基，真的不知如何期待未來會更好。

賴士葆說，今天是2024年的最後一天，賴政府上任至今滿8個月，儘管少數執政，但是行政權掌控所展現一黨獨大的專制霸道，更甚於以往。相較於蔡政府全面執政，毫無攔阻一路開綠燈，為所欲為通過想要過的法案，基於少數服從多數的民主機制，當時在野黨監督制衡的力量薄弱到常感無力又心痛。

賴士葆提到，儘管這一任賴政府在國會是少數，卻創造所謂「更大的民主」的口號來攔阻國會通過的法案。如果說過去蔡政府是在立法院一路開綠燈，現在賴政府利用執政的黑手來掌控紅綠燈號的調控，只有政府認可的法案才放行，其餘的不符合執政黨利益的法案全面封殺。

賴士葆指出，賴清德剛上任，立法院正在審查國會改革法案，賴清德公開呼喚青鳥聚眾抗議，一方面把青鳥當作捍衛政權的御用禁衛軍，另一方面依靠大法官的釋憲職權，司法毫不避諱的成為替政黨效力的工具。本來應該超然獨立公正行使職權的大法官，竟然成為政黨的打手，更是讓人感到沈重與憂心。

賴士葆表示，過去4個月柯文哲的案子好像連續劇一般播放，但是起訴書的內容證實檢媒一家親的偵查大公開，又是再次重創司法的公信力，柯文哲縱有可議之處，政府政治辦案的形象已經深植人心，使得司法的公正受到嚴重的質疑。

賴士葆說，明天是新的年度開始，新年新希望，總是希望明天會更好。過去這一年看到八成以上民意都反對廢死，御用大法官竟然利用釋憲的職權，實質廢死，當行政凌駕司法，看到司法被政治操作、扭曲，維護社會正義的最後一道防線失守，就是動搖民主法治的根基，真的不知如何期待未來會更好。

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