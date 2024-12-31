傅崐萁連任國民黨團總召 王鴻薇、羅智強搭配任三長

國民黨立院黨團三長明年2月1日將換屆，今日中午選舉登記截止，總召一職僅現任黨團總召傅崐萁登記參選，將連任黨團總召。國民黨團書記長由現任首席副書記長王鴻薇轉任。至於國民黨團首席副書記長，僅國民黨立委羅智強登記，由於同額參選緣故，將成為下會期的首席副書記長。

立法院第11屆第2會期即將結束，國民黨團重要幹部將迎來改選。任期方面，總召為一年一任，可連選連任一次；書記長、首席副書記長為每會期一任，每會期改選一次首席副書記長，本會期首席副書記長直接擔任下會期書記長。

國民黨團總召、首席副書記長選舉登記於今日中午12時截止，黨團總召一職僅傅崐萁登記參選，由於同額參選緣故，明年開始確定連任總召。而首席副書記長一職，僅羅智強登記參選，也因同額參選緣故，確定成為下會期首席副書記長。

本會期首席副書記長王鴻薇將於下會期，擔任書記長。因此，下會期國民黨團三長已經確定，傅崐萁擔任黨團總召，王鴻薇擔任書記長，羅智強擔任首席副書記長。

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