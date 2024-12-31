內政部稱被迫削減住宅補貼 王鴻薇：沒重編還情勒國人

內政部臉書昨貼文指出，因財政收支劃分法修法，明年至少必須刪減約283.5億元支出，占總額28％，且被迫要削減社宅興建與住宅補貼等。國民黨立院黨團首席副書記長王鴻薇今天批評，內政部在沒有重編預算的前提下，情緒勒索國人砍政策。

王鴻薇表示，昨天在立法院財政委員會，她親自質詢財政部與主計處，由政院秘書長龔明鑫、主計長陳淑姿、財政部長莊翠雲親自確認，「沒有要重編預算」，一切都是行政院發言人李慧芝日前在記者會上造謠，她也主張其應該下台。

王鴻薇說，沒想到，這樣的造謠，就像是民進黨中央廚房一樣，從政府單位到側翼都在搞，昨天內政部立刻發出圖文，直指財劃法後要削減民生政策，包含社宅補貼、人行道安全改善、市區道路交通建設、汙水下水道建設、再生水推動等政策，如果內政部執意要在沒有重編預算的前提下，語帶威脅來情緒勒索國人砍政策，她要請問內政部長劉世芳「這樣公然謊言與政治責任，你要負責嗎？」

王鴻薇指出，為了揭穿民進黨謊言，財委會召委陳玉珍昨天邀請龔明鑫、陳淑姿、莊翠雲就「行政院表示：因財劃法修正，114年度總預算須重編」進行專題報告，會中莊翠雲更是直接說「我們有說過會重編嗎？」也表示「預算編列是非常重大的事情。」顯然行政院對外的訊息不僅不嚴謹，也是假訊息。

王鴻薇說，既然內政部要來討論預算，不曉得為什麼明年度預算首度編列4.1億元全民防衛訓練計畫預算，其中還拿來辦「民防親子園遊會」，根本都是黑熊學院再辦，就被質疑圖利黑熊。不只如此，內政部媒體宣傳費用，從113年303萬漲到114年1192萬5千元，還暴漲將近4倍。

王鴻薇質疑，內政部這些預算怎麼不跟國人報告優先要砍這些預算？難道給黑熊給綠媒經費，比起給社宅、交通建設對內政部來說更重要？比給回饋給人民還要重要？今年還需要給你這些預算宣傳經費，是讓你拿假訊息情緒勒索威脅國人跟繼續大內宣嗎？

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