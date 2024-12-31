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民眾黨團轟政院散播假訊息 黃國昌嗆撤換發言人李慧芝

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
行政院發言人李慧芝。記者黃婉婷／攝影
行政院發言人李慧芝。記者黃婉婷／攝影

立法院日前通過財政收支劃分法修正案，行政院發言人李慧芝一度宣稱明年度總預算需要重新編列，民眾黨團總召黃國昌今天表示，行政院不知反省還成為「造謠機器」，發言人李慧芝恐嚇在野黨預算重編，民眾黨團要求撤換其職務，並且揚言刪除發言人室預算。

民眾黨立院黨團上午舉行記者會，黃國昌表示，過去對選民的承諾，民眾黨一向放在心上，包括財政收支劃分法、公益揭弊者保護法等，本會期都已經在立法院完成三讀，現在即將邁入新的年度，民眾黨會利用延會的時間，繼續完成做出的莊嚴承諾。

不過，黃國昌也說，針對財政收支劃分法的修法，民進黨團不斷跳票、自我背棄，甚至不惜釋放假訊息，民眾黨團要予以嚴厲駁斥。

民眾黨立委黃珊珊指出，現在已經是2024年的最後一天，民進黨政府執政邁入第9年，不過卻沒有任何進步，反而是落後又退步，時任台南市長、行政院長賴清德都說要修正財劃法，如今賴清德總統卻透過國家機器造謠抹黑，行政院發言人甚至帶頭說謊，事後被主計長跟財政部長打臉。

黃珊珊批評，民進黨政府造謠死性不改，堅持沒有取得共識不能貿然修法，然而在野黨接連提出修法，立法院財政委員會也作出決議，要求財政部在本會期提出版本，行政院長卓榮泰只想戴著權利權力的魔戒，直到最後一分鐘都沒有修法版本，根本就是欺騙社會，只想著集權又集錢。

黃珊珊批評，行政院大搞認知作戰，台南市長黃偉哲、高雄市長陳其邁宣稱修惡法，拉大南北差距，民進黨立委許智傑、邱志偉卻在表決離席，搭乘立法院公務車去找民進黨大佬，行政院發言人又揚言預算要重編，馬上被主計長陳淑姿、財政部長莊翠雲打臉。

黃珊珊批評，民進黨髮夾彎甩鍋越來越厲害，政府不顧人民、地方政府的需求及財政紀律，不要只會提覆議案、聲請釋憲，而規避應該負的責任。

黃國昌表示，李慧芝公然散播假訊息，請卓榮泰說清楚講明白，行政院派出李慧芝散播假訊息、恐嚇台灣人民，是可忍熟不可忍，民眾黨團要求撤換行政院發言人，否則將刪除發言人室所有預算，「開什麼玩笑，行政院變成造謠機器。」

黃國昌指出，民進黨主席賴清德先前下令「表決可以輸，論述不可以輸」，結果民進黨不只論述慘不忍睹，自家立委連院會表決都落跑，民進黨團成員愛聽不聽，許智傑跟邱志偉搭車外出過得可爽，前者竟然還有臉按鈴申告，怎麼會有人厚顏無恥到這個程度。

黃國昌也點名，民進黨立委蘇巧慧不提修法版本，又要新北市再多分200億元，就只知道出一張嘴，「講話不負責任，莫此為甚。」

民眾黨 民進黨 行政院

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