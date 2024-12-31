民眾黨團批政院為財劃法造謠 要求撤換發言人

民眾黨立法院黨團今天質疑，行政院發言人李慧芝日前帶頭說謊指明年度中央政府總預算要重編，但事後財政部與主計總處都澄清無此事，黨團總召黃國昌要求撤換李慧芝，否則將提案全部刪除行政院發言人室的相關預算。

對此，李慧芝今天向媒體還原當日完整發言指出，發言原句應為「總統『一旦』公布的話，3天內『就會』生效，也就是說明年度的總預算，本身就會受到嚴重的衝擊，『可能甚至』需要重新地編列」，相關假設用語是指出這次修法倉促，沒有明定新法施行的時間而造成的疏漏，並不涉及所謂「真」或「假」議題。

民眾黨立法院黨團今天舉行記者會，除細數2024年修法成果，並抨擊執政黨為了財劃法帶頭造謠。

民眾黨立委黃珊珊提到，民眾黨團4月就提出財劃法修法版本，但行政院始終沒有提版本，只想戴著權力的魔戒不想下放。修法通過後，台南市長黃偉哲、高雄市長陳其邁與台南高雄共14位民進黨立委，不斷跳針說財劃法是惡法，還拉大南北差距，但表決當天多位民進黨立委提早離開，根本是欺騙「青鳥」上街。

黃珊珊強調，李慧芝日前甚至帶頭說謊指明年度中央政府總預算要重編，但事後財政部與主計總處都澄清無此事，行政院根本是在搞認知作戰。

民眾黨團總召黃國昌指出，民眾黨替民進黨實現在野時的承諾，但行政院不知反省還帶頭造謠攻擊在野黨，黨團要求行政院撤換散播假訊息的李慧芝。若不撤換，民眾黨團將在第2輪預算提案中，全部刪除行政院發言人室的相關預算。

黃國昌表示，財劃法修法通過後，民進黨執政縣市首長哭天搶地，指控錢分配南北不均，但其實若沒通過修法，根本半毛都拿不到，民進黨的表決跟論述已全盤皆輸。

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