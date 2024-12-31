民眾黨團批政院為財劃法造謠 要求撤換發言人
民眾黨立法院黨團今天質疑，行政院發言人李慧芝日前帶頭說謊指明年度中央政府總預算要重編，但事後財政部與主計總處都澄清無此事，黨團總召黃國昌要求撤換李慧芝，否則將提案全部刪除行政院發言人室的相關預算。
對此，李慧芝今天向媒體還原當日完整發言指出，發言原句應為「總統『一旦』公布的話，3天內『就會』生效，也就是說明年度的總預算，本身就會受到嚴重的衝擊，『可能甚至』需要重新地編列」，相關假設用語是指出這次修法倉促，沒有明定新法施行的時間而造成的疏漏，並不涉及所謂「真」或「假」議題。
民眾黨立法院黨團今天舉行記者會，除細數2024年修法成果，並抨擊執政黨為了財劃法帶頭造謠。
民眾黨立委黃珊珊提到，民眾黨團4月就提出財劃法修法版本，但行政院始終沒有提版本，只想戴著權力的魔戒不想下放。修法通過後，台南市長黃偉哲、高雄市長陳其邁與台南高雄共14位民進黨立委，不斷跳針說財劃法是惡法，還拉大南北差距，但表決當天多位民進黨立委提早離開，根本是欺騙「青鳥」上街。
黃珊珊強調，李慧芝日前甚至帶頭說謊指明年度中央政府總預算要重編，但事後財政部與主計總處都澄清無此事，行政院根本是在搞認知作戰。
民眾黨團總召黃國昌指出，民眾黨替民進黨實現在野時的承諾，但行政院不知反省還帶頭造謠攻擊在野黨，黨團要求行政院撤換散播假訊息的李慧芝。若不撤換，民眾黨團將在第2輪預算提案中，全部刪除行政院發言人室的相關預算。
黃國昌表示，財劃法修法通過後，民進黨執政縣市首長哭天搶地，指控錢分配南北不均，但其實若沒通過修法，根本半毛都拿不到，民進黨的表決跟論述已全盤皆輸。
▪北院更裁 柯文哲改7000萬元交保 須電子腳鐐監控
▪ 柯文哲為何還是交保理由？「橘子」未到案不是羈押理由
▪ 交保金排行榜／柯文哲7千萬躍政界第一 他繳逾16億史無前例
▪ 應曉薇羈押庭聚焦「第2本護照」 自爆與王尊侃關係
▪ 專題／從名醫市長到涉貪起訴 柯文哲10年政治之路
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言