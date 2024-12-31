立院三讀80歲免評巴氏量表 勞團：年齡畫分不符邏輯

立法院今天表決通過就服法第46條修正案，將開放80歲長者免巴氏量表評估即可聘請外籍看護。勞工團體認為，以年齡畫分免評門檻並不符邏輯，將老人照顧服務推向家庭化，除了擴大影響各群體的權益，也會導致現有公共長照體系發展受挫。

本次國民黨團提案指出，為讓更多高齡者得被照顧，年滿80歲以上得免經醫療機構的專業評估，即免評巴式量表聘僱外籍看護，以減輕家庭照顧者的壓力。三讀通過之法案則指出，年滿80歲以上，或70歲至79歲患有癌症⼆期以上者，得免評巴式量表。

台灣勞工陣線秘書長孫友聯表示，80歲以上免評巴式量表是第一次用年齡畫分免評門檻，但是80歲長者也可能比70歲的人還健康，這次三讀通過的修法將照顧責任推回給家庭的作法，讓歷任總統好不容易建立起來的公共長照政策目的背道而馳，也助長長期難以保障其勞動權益的個人家庭僱傭型態。

孫友聯強調，健康的老人應該進入既存的長照體系來照顧，這次修法會讓健康且有足夠資源的老人才能請到移工，用年齡而非實際需求當作免評標準，在政策邏輯上是不妥且說不通的，也會導致台灣公共長照發展受挫。

台灣國際勞工協會專員許惟棟表示，家庭看護移工的照顧比是1比1，即21.5萬名家庭看護移工只能照顧21.5萬名民眾，建議可將家庭看護移工納入公共照顧體系，長期下來看服務量能會倍數增長，衛福部與勞動部應共同制定適合的評估量表，並淘汰過時不符合實際需求的巴氏量表，「無論是國民黨的全面免評，或是民進黨主張的多元免評都應被反對。」

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