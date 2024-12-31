被指證實「WEN」檔名是柯文哲 蔡壁如怒嗆媒體混淆報導不排除提告
民眾黨主席柯文哲涉京華城案，有媒體報導檢方在工作簿檔案中發現Excel檔，作者署名「WEN」，柯文哲否認檔案是出自他手，但民眾黨前立委蔡壁如證實柯的編輯檔案署名正是「WEN」，蔡壁如今天怒嗆媒體混淆報導內容，如果不改正，她不排除提告。
蔡壁如今天表示，她當證人時，檢察官曾提出20年前她和柯文哲往來的信件，其中一封2005年的信件，蔡壁如回應檢察官，沒看到柯文哲署名，不知是否他所寫信件，還有柯文哲和她討論台大醫師問題，柯文哲信中提到「我們辛苦一點」，幫忙解決問題，蔡壁如說她回「我知道了」。
蔡壁如說，有檢察官問她英文名字怎麼拼，也問柯文哲的英文名字怎麼拼，她回應在台大醫院時柯習慣的簽名是「ko」，檢察官問，會不會換電腦後就變成「WEN」，蔡壁如回應不知道。
蔡壁如說，今天有媒體竟報導，她證實柯文哲的簽名「ko」，也證實「WEN」也是柯文哲署名，她 說這是不實內容，要求改正。
👉柯文哲起訴熱話題
▪北院更裁 柯文哲改7000萬元交保 須電子腳鐐監控
▪ 柯文哲為何還是交保理由？「橘子」未到案不是羈押理由
▪ 交保金排行榜／柯文哲7千萬躍政界第一 他繳逾16億史無前例
▪ 應曉薇羈押庭聚焦「第2本護照」 自爆與王尊侃關係
▪ 專題／從名醫市長到涉貪起訴 柯文哲10年政治之路
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言