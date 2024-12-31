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經濟信心指數低 民眾憂產業失衡只重科技業

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
啟思民本基金會今公布信心指數調查，在滿分10分下，民眾針對經濟發展、通貨膨脹、就業機會、收入、國家安全等指數的評價皆不到5分。政治大學外交系教授黃奎博說，根據調查，顯示台灣經濟發展失衡，忽略傳統產業，過度偏向科技業，而物價上漲也嚴重。國民黨立委謝龍介則說民進黨當家鬧事，讓民眾更悲觀。記者屈彥辰／攝影
啟思民本基金會今公布信心指數調查，在滿分10分下，民眾針對經濟發展、通貨膨脹、就業機會、收入、國家安全等指數的評價皆不到5分。政治大學外交系教授黃奎博說，根據調查，顯示台灣經濟發展失衡，忽略傳統產業，過度偏向科技業，而物價上漲也嚴重。國民黨立委謝龍介則說民進黨當家鬧事，讓民眾更悲觀。記者屈彥辰／攝影

啟思民本基金會今公布信心指數調查，在滿分10分下，民眾針對經濟發展、通貨膨脹、就業機會、收入、國家安全等指數的評價皆不到5分。政治大學外交系教授黃奎博說，根據調查，顯示台灣經濟發展失衡，忽略傳統產業，過度偏向科技業，而物價上漲也嚴重。國民黨立委謝龍介則說民進黨當家鬧事，讓民眾更悲觀。

啟思民本基金會今舉行「12月份『民本信心指數調查』發布記者會」，由啟思民本基金會執行長、政治大學外交系教授黃奎博主持，與談人包括立法院副院長兼啟思民本基金會董事長江啟臣、國民黨立委謝龍介、林沛祥以及文化大學廣告系教授鈕則勳。

根據調查，在0分至10分之間，經濟發展與過去半年相比，為4.6分；通貨膨脹與過去半年相比，為3.7分；就業機會與過去半年相比，為4.7分；整體收入感受與過去半年相比，為4.6分；國家安全感受與過去半年相比，為4分。

黃奎博說，整體調查面向整體負面、悲觀，對比2023年民眾對整體經濟發展趨向悲觀。泛綠支持者及年輕選民、高學歷選民，悲觀程度較強。國發會主委稱台灣今年經濟成長可能突破4%，但大多依賴高科技產業，傳產不振，經濟發展正在失衡，受訪民眾認為經濟發展平衡不見了。

黃奎博表示，通膨方面，受訪民眾對通膨問題也是悲觀，反映出民眾對物價上漲的感受，泛綠支持者悲觀幅度相對大。未來半年，民眾對於一般消費支出會更加謹慎。

謝龍介分析，經濟與政治脫離不了關係，如果民進黨當家執政還要鬧事，民眾就會繼續悲觀，因為政治都在動盪。民主是數人頭，不是比拳頭，立院衝突讓民眾很焦慮。2024代表字，他認為是「拚」， 呈現出不管國家安全或是經濟都要比過去更拚。

林沛祥表示，五項調查指數沒在5分以上的，可見人民對未來發展表達全面性悲觀，產業型態大幅偏頗，財富增長只在少數人手上，大部分人沒辦法享受到經濟上的利益，對執政黨是非常大的警訊。

林沛祥說，通貨膨脹代表錢愈來愈薄，實質上購買力下降，導致民心浮動。當前政局對立，以一個字總結2024年，他認為是偏頗的「偏」，賴清德總統上任以來做的所有事都是劍走偏鋒，以奪權為主要策略，沒把民生需求放在第一位。

啟思民本基金會信心調查指數的調查對象為全台20歲以上網路人口，以Facebook發送問卷，並嚴守性別、年齡、地區的配額原則，調查時間為12月23日至12月25日，有效樣本1059份，在95%信心水準下，抽樣誤差在正負3.01%以內。

指數 經濟發展 黃奎博

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