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國民黨回顧賴清德執政十大亂象 籲讓民主回歸正軌

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨整理出賴清德政府執政十大亂象，批評執政團隊的荒唐政策與無能治理，讓人民一次次感到憤怒與無奈。圖／國民黨提供
國民黨整理出賴清德政府執政十大亂象，批評執政團隊的荒唐政策與無能治理，讓人民一次次感到憤怒與無奈。圖／國民黨提供

2024年最後一天，國民黨整理出賴清德政府執政十大亂象，包括霸凌案、桃園市前市長鄭文燦涉貪、挺戒嚴文登上國際版面等，國民黨批評，每個亂象都是台灣人民的痛，執政團隊的荒唐政策與無能治理，讓人民一次次感到憤怒與無奈。

國民黨指出，賴清德的霸凌內閣超荒謬，衛福部、教育部、勞動部霸凌事件頻傳，前勞長許銘春甚至濫用就安基金開個人演唱會；民進黨立院黨團附和南韓戒嚴至今仍不認錯，鬧上韓日媒體頭版，讓台灣的民主形象淪為笑話。

國民黨指出，民進黨惡罷基隆市長謝國樑，濫用三千萬公帑，還想繼續用罷免來製造政治對立、仇恨動員；國民黨推財劃法為地方爭取3753億元，民進黨不提版本只會划水，還落跑不投票。民進黨操控大法官選舉，無視民意、踐踏司法獨立；新青安政策更成炒房亂象，造成搶貸、炒房與市場動盪問題。

國民黨也提及，不僅數位身分證變黑箱，2.8億元全民買單；台灣GDP引擎是詐騙業？國人遭詐騙金額破千億元；賴清德訪美規格史上最低，讓信賴台灣成為空談；鄭文燦涉貪，民進黨的DNA就是貪汙。

國民黨表示，未來更加強力監督民進黨每一項政策，揭露每一樁亂象，持續為人民爭取更公平的資源分配、更合理的法案修正。2025即將到來，這些錯誤不能重演，台灣需要一個真正負責任的政府，讓民主回歸正軌，讓民生重新出發。

國民黨整理出賴清德政府執政十大亂象，批評執政團隊的荒唐政策與無能治理，讓人民一次次感到憤怒與無奈。圖／國民黨提供
國民黨整理出賴清德政府執政十大亂象，批評執政團隊的荒唐政策與無能治理，讓人民一次次感到憤怒與無奈。圖／國民黨提供
國民黨整理出賴清德政府執政十大亂象，批評執政團隊的荒唐政策與無能治理，讓人民一次次感到憤怒與無奈。圖／國民黨提供
國民黨整理出賴清德政府執政十大亂象，批評執政團隊的荒唐政策與無能治理，讓人民一次次感到憤怒與無奈。圖／國民黨提供
國民黨整理出賴清德政府執政十大亂象，批評執政團隊的荒唐政策與無能治理，讓人民一次次感到憤怒與無奈。圖／國民黨提供
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國民黨整理出賴清德政府執政十大亂象，批評執政團隊的荒唐政策與無能治理，讓人民一次次感到憤怒與無奈。圖／國民黨提供
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國民黨 民進黨 賴清德

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