3新制將上路 賴總統：期待財劃法能更完善討論

明天就是2025年元旦，賴清德總統今天細數三項新年新政策，包括「拚加薪」、「助生活」以及「顧人民」，賴總統也提及，部分政策將受到財劃法修改通過，而造成衝擊，他期待財劃法的修法，能夠繼續進行更完善的討論，讓福國利民的政策，不要受到影響。

賴總統在臉書表示，過去一年，謝謝每一位國人，在各自崗位上的努力付出，因為有大家的努力不懈，「我們一起度過許多挑戰，也讓台灣更加受到國際的肯定」。明天，將有許多新年新政策上路，包括「拚加薪」，將最低工資增加到2萬8590元，時薪從183元增加到190元，也為軍公教加薪3%。

其次是「助生活」，賴總統說，不課稅基本生活費，增加8000元至21萬元，免稅額、標準扣除額及特別扣除額，也進一步調高；租金補貼的戶數，也從50萬戶擴大到75萬戶。

第三是「顧人民」，賴總統表示，「有條件式線上申換護照」的服務正式上路，也放寬自動通關使用對象。同時，也擴大癌症篩檢補助，並將文化幣擴大至13歲、青年百億海外圓夢基金計畫，照顧年輕朋友。

賴總統說，他要特別感謝行政院長卓榮泰帶領的行政團隊，雖然部分政策，將受到財劃法修改通過，而造成衝擊，執政團隊仍會持續努力，盡全力讓各項惠民措施，繼續推動落實。他也期待《財劃法》的修法，能夠繼續進行更完善的討論，讓福國利民的政策，不要受到影響。

賴總統強調，「新的一年，我們一定要團結一致，讓台灣站穩腳步」。

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