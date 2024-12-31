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立委質疑重編預算發言 李慧芝還原當天用語澄清

中央社／ 台北31日電

立委質疑行政院發言人李慧芝不應指出財劃法可能需重編預算等語。李慧芝今天還原當日完整發言，她指出，相關假設用語是指出這次修法倉促，沒有明定新法施行的時間而造成的疏漏，並不涉及所謂「真」或「假」議題。

李慧芝今天向媒體指出，23日記者會上所言，是點出修法的倉促而造成的缺漏之下，包括沒有在修法處理施行日期的狀況，中央與地方行政機關所可能面對的問題，這也是政院認為其中一項窒礙難行之處。

李慧芝還原當日完整發言指出，發言原句應為「總統『一旦』公布的話，3天內『就會』生效，也就是說明年度的總預算，本身就會受到嚴重的衝擊，『可能甚至』需要重新地編列」，相關假設用語是指出這次修法倉促，沒有明定新法施行的時間而造成的疏漏，並不涉及所謂「真」或「假」議題。

李慧芝指出，財政委員會召委發函請立法院長韓國瑜「延緩咨請總統公布」財劃法，也指出「經查有關修正財政收支劃分法部分條文之『公布施行』，可能涉及公布後應配合修正該總預算案相關事宜」。

李慧芝強調，行政院仍然希望，包括財劃法以及總預算等議題，都需要朝野各黨團理性討論、仔細審查，才有助於國家正常運作。

另外，政院官員指出，李慧芝在23日記者會時，以「條件句」方式說明，「一旦⋯就會⋯可能」這樣的條件句型，並不涉及所謂「真」或「假」的事實，這也是在國小國文考題「照樣造句」的基本考題，是用來說明如果相關條件成就時，將來可能會發生的狀況，而這樣的條件，就是因為這次修法倉促，沒有明定新法施行的時間而造成的疏漏。

政院官員說，李慧芝只是指出這樣的狀況、點出問題，並沒有所謂「散布假訊息」或「恐嚇台灣人民」情事。

政院官員表示，這麼明顯的施行時間疏漏，就連財政委員會召集委員陳玉珍都已發現，甚至慎重其事，於27日發函給立法院院長韓國瑜，以「『經查』『114年度』中央政府總預算案刻正由本院各委員會審查中，有關修正財政收支劃分法部分條文之『公布施行』，『可能涉及公布後應配合修正該總預算案相關事宜』」等語為由，要求韓國瑜「延緩咨請總統公布」。

政院官員說，由此可見，這樣的修法疏漏恐將影響明年度預算，已是朝野共識，恐怕連立委黃國昌都無法斷言，貿然施行新版財劃法「絕對不會影響到明年度總預算」。

政院官員表示，李慧芝指出這次修法的問題所在，希望立法委員能夠正視這個問題、解決這個問題，而不是解決提出問題的人、揚言刪除全部預算；任何意氣用事或惱羞成怒的作為，都無助於國家的發展與進步。

修法 財劃法 韓國瑜

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