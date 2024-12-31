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「就業服務法」修正三讀 民進黨憂看護不足將排擠弱勢家庭
立法院會今天上午三讀「就業服務法」修正草案，未來將開放80歲以上長者，以及年齡在70歲至79歲之間且患有癌症2期以上，可免經醫療機構的專業評估、免評巴氏量表即可申請外籍看護。
國民黨立委在法案通過後在主席台前合影，為完成兌現競選承諾感到開心。但民進黨立委則是批評修法太過粗糙，擔心開放後造成外籍看護供不應求、甚至有健康長輩與失能長輩「搶工」情形。
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