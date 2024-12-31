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「就業服務法」修正三讀 民進黨憂看護不足將排擠弱勢家庭

攝影中心／ 記者林澔一／台北即時報導
立法院會今天上午三讀「就業服務法」修正草案。民進黨立法委員王美惠（前左二）等人，舉牌認為未來可能有健康長輩與失能長輩「搶工」情形，會對弱勢家庭造成排擠。記者林澔一／攝影
立法院會今天上午三讀「就業服務法」修正草案。民進黨立法委員王美惠（前左二）等人，舉牌認為未來可能有健康長輩與失能長輩「搶工」情形，會對弱勢家庭造成排擠。記者林澔一／攝影

立法院會今天上午三讀「就業服務法」修正草案，未來將開放80歲以上長者，以及年齡在70歲至79歲之間且患有癌症2期以上，可免經醫療機構的專業評估、免評巴氏量表即可申請外籍看護

國民黨立委在法案通過後在主席台前合影，為完成兌現競選承諾感到開心。但民進黨立委則是批評修法太過粗糙，擔心開放後造成外籍看護供不應求、甚至有健康長輩與失能長輩「搶工」情形。

立法院副院長江啟臣上午為「就業服務法」修正草案三讀通過敲槌。記者林澔一／攝影
立法院副院長江啟臣上午為「就業服務法」修正草案三讀通過敲槌。記者林澔一／攝影
立法院會今天上午三讀「就業服務法」修正草案，國民黨立委於法案通過後在主席台前合影，為完成兌現競選承諾感到開心。但民進黨立委舉牌，批評法案會對弱勢家庭造成排擠。記者林澔一／攝影
立法院會今天上午三讀「就業服務法」修正草案，國民黨立委於法案通過後在主席台前合影，為完成兌現競選承諾感到開心。但民進黨立委舉牌，批評法案會對弱勢家庭造成排擠。記者林澔一／攝影
立法院會今天上午三讀「就業服務法」修正草案，國民黨立委於法案通過後在主席台前合影，為兌現競選承諾感到開心。記者林澔一／攝影
立法院會今天上午三讀「就業服務法」修正草案，國民黨立委於法案通過後在主席台前合影，為兌現競選承諾感到開心。記者林澔一／攝影

外籍看護 巴氏量表 長輩

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