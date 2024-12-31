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白批綠《財劃法》造謠 要求撤換政院發言人

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】「行政院發言人李慧芝號稱『總預算要重編』結果被打臉，卓榮泰應將她撤職，否則就要刪發言人室預算！」民眾黨立院總召黃國昌31日不滿指出，《財劃法》綠委自己不提版本，表決時還偷跑出去，立完法還說分太少，完全是邏輯錯亂。同黨立委黃珊珊則說，預算沒有重編，何來影響之說？盼民進黨別再造謠。

財劃法舒緩地方財政

黃珊珊痛批，李慧芝說114年總預算要重編，結果財政部長莊翠雲與主計總長陳淑姿都說沒有要重編，結果一堆民進黨立委就說包括國科會、運動等預算會受到影響，「沒有重編哪會受到影響？」另外有綠委、縣市首長說分太少，「那當初你們自己的版本呢？」黃珊珊不滿指出，是綠委自己不爭取預算。

「當初前瞻建設還要地方編配合款，才是拖垮地方財政！」黃珊珊指出，之前的《財劃法》就是中央「集權又集錢」，還推出前瞻建設，把許多地方該做的修馬路、蓋停車場都給中央做，2020年監察院報告就已指出「前瞻建設要求地方編列配合款，排擠原有地方財政，」因此地方才沒有錢蓋社宅，還要炒地皮才填補財政。

批綠論述毫無邏輯

黃國昌不滿指出，30日行政院官員備詢時，說李慧芝的發言不是行政院立場，那是誰容許她公然恐嚇台灣民眾？因此他要求行政院長卓榮泰撤換發言人，若不撤換，民眾黨團會將發言人室的預算全部刪除。他批評說，總統賴清德曾要求民進黨「表決可以輸，論述不能輸」，結果現在連論述都毫無邏輯可言。

「預算沒有重編，根本不會受到影響啊！」黃國昌直言，賴總統從以前當台南市長、行政院長時都說要修《財劃法》，結果行政院至今沒有提出版本，在野黨早就說要修法，但行政院相關部會都沒有制定《財劃法》變更的因應措施，也沒有要重編預算，反觀國科會的預算愈來愈多，一些權利本應下放地方。

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行政院 財劃法 黃珊珊

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