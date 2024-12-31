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立院三讀 80歲以上長者聘外籍看護免巴氏量表

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
立法院副院長江啟臣。立法院會今日三讀通過「就業服務法」部分條文修正案，年滿80歲或70至79歲患有癌症二期以上者，得免巴氏量表評估，聘僱外籍看護。圖／聯合報系資料照片
立法院副院長江啟臣。立法院會今日三讀通過「就業服務法」部分條文修正案，年滿80歲或70至79歲患有癌症二期以上者，得免巴氏量表評估，聘僱外籍看護。圖／聯合報系資料照片

立法院會今日三讀通過「就業服務法」部分條文修正案，年滿80歲或70至79歲患有癌症二期以上者，得免巴氏量表評估，聘僱外籍看護

2024年總統大選，時任國民黨總統候選人侯友宜提出達一定門檻的長者，如需要看護而欲聘僱外籍看護工時，得免巴氏量表評估。國民黨立院黨團自本屆立法院就任以來，即宣示要運用國會多數，實現侯友宜政見。

立法院會今日排審就業服務法第46條修正案。民眾黨立委吳春城發言時表示，發寬巴氏量表是共識，民眾黨主張聘僱外籍看護，年滿85歲以上免經醫療評估，但要有配套措施，免得排擠到其他真正需要的長者。

民進黨立委林月琴表示擔憂產生「搶工潮」，目前薪資2萬8，4萬、5萬可能也不見得搶得到。

國民黨立委王鴻薇說，在台灣25歲至64歲未就業人口高達285萬人，因照顧長者而無法工作的比例達5.25%，這是台灣社會損失，針對80歲以上長者還有70至79歲二級罹癌長者提供家庭外籍看護照顧，已經是刻不容緩，執政黨或一些側翼攻擊說如果開放80歲以上健康老人會有排擠，沒有看過這麼沒有出息的政府，照顧弱勢長者，竟然是以犧牲80歲以上長者利益作為墊腳石，把自己的無能推給80歲以上的長者。

由於國民黨立院黨團、民進黨立院黨團、民眾黨立院黨團皆有提出就業服務法的再修正動議，立法院會以表決方式處理。國民黨團版本首次表決以贊成52人、反對49人、棄權8人，並未過半，故再次進行表決並以多數為可決，再以贊成52人、反對49人、棄權8人，通過國民黨團版本再修正動議。

根據今日立院三讀通過就業服務法修正條文內容，修正第46條第1項第9款，將現行「家庭幫傭及看護工作」，改為「家庭幫傭、機構看護及家庭看護工作」。增訂家庭看護工，被看護者具有原住民身分時，評估與認定方式由衛福部會商原民會定之。

雇主聘僱外國人從事家庭看護工作，被看護者凡年齡滿80歲以上，或70歲至79歲患有癌症二期以上者，得免經醫療機構專業評估（即免巴氏量表評估）。

國民黨 外籍看護 巴氏量表

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