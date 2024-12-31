喊「罷免韓國瑜」柯建銘騙外行 能下重手的只有朱立倫
國民黨立委發函建議立法院長韓國瑜，暫緩將選罷法、財劃法送總統府公布，民進黨團總召柯建銘為此嗆聲要罷免韓國瑜。不過「立法院組織法」未有相關規定，「立法委員互選院長副院長辦法」改選門檻甚高，除非韓國瑜遭國民黨拔除不分區立委資格，而大權是在國民黨主席朱立倫手上。
立法院20日闖關三大法後，柯建銘開記者會揭露，國民黨立委要求暫緩諮請總統公布財劃法、選罷法，讓柯建銘氣得嗆要罷免韓國瑜，也讓各界好奇要罷免立法院長，有無任何法源依據可以發起？
立法院長產生是依據「立法院組織法」第66條，立法院設院長、副院長各一人，由立法委員互選產生；其選舉辦法，另定之。但法條中並沒有觸及罷免規定。
另根據「立法委員互選院長副院長辦法」由立委投票而產生，若要更換立法院長必須改選，根據法條第8條規定，「院長、副院長經全體立法委員3分之1以上人數提議，出席委員3分之2以上人數通過，得予以改選」。該辦法雖有改選院長規定，但在立法院113席次中，必須38人以上提議、76人同意才可以改選，以現在民進黨51席次，就算與民眾黨8席聯手，都不可能改選。
但韓國瑜為國民黨不分區立委，除非韓國瑜被國民黨撤銷黨籍，喪失不分區立委資格，才會喪失國會議長寶座；也就是只有朱立倫能決定韓國瑜去留，而無任何法律可以對國會議長發起罷免行動。
藍營人士分析，柯建銘任總召多年不可能不熟悉相關制度，喊話「罷免韓國瑜」用意就是加強選民對藍營仇恨度，炒熱明年2月即將啟動的大罷免戰，並非真的要罷免韓國瑜。
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