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民眾黨團支持65歲免繳健保費 黃國昌嗆林靜儀恐嚇人民
立法院會原定今天處理老人福利法，攸關65歲以上長者免繳健保費，民眾黨團總召黃國昌說，如果銀髮族沒有收入，「健保費由中央政府支付，我們認為合情合理合法」，同時也將砲口對準衛福部次長林靜儀，奉勸別繼續恐嚇人民健保會倒、想要調漲健保費。
國民黨立法院黨團提出老人福利法部分條文修正案，規定65歲以上所得稅級距未達20%的長者免繳健保費，立法院長韓國瑜上午召集黨團協商，朝野同意老人福利法協商後再行處理。國民黨團書記長林思銘受訪時表示，國民黨團經過充分討論，大家認為還有討論空間。
民眾黨團上午舉行記者會，黃國昌受訪時指出，如果銀髮族的長輩在綜合所得稅，未達申報標準就是代表沒有收入，「健保費由中央政府支付，我們認為合情合理合法」，經過計算具體數額，金額大約為1年100億元。
不過，黃國昌也提及，林靜儀得到民進黨政府的真傳，絕口不談具體的數字跟財務，只會繼續恐嚇人民健保會倒、想要調漲健保費，「如果衛福部次長這麼無能，那就自己辭職下台，換一個真正有辦法理性務實、討論政策的人來接任。」
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