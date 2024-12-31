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藍喊老人福利法修正案再協商 綠：民意反撲才回心轉意

中央社／ 台北31日電

國民黨團擬暫緩推動立法三讀老人福利法修正案，將請立法院韓國瑜繼續協商。民進黨團幹事長吳思瑤表示，國民黨團當初在法案送出委員會不協商，等到民意反撲後才回心轉意，民進黨團表示遺憾並予以譴責。

吳思瑤今天上午在議場前受訪，對於院會議程進行說明。她表示，立法院不應淪為國民黨團附隨組織，院會也不應成為國民黨團大會，立法院所有議事淪為表決，標的是國民黨團大會最後一刻討論的版本，「這樣的國會民主何在」，行政立法的溝通協調對話還在嗎。

吳思瑤指出，老人福利法及就業服務法在委員會討論後，應進入到韓國瑜主持的朝野協商，但韓國瑜再一次自我閹割，沒收了重要的朝野協商，喪失朝野之間最終的對話可能，犧牲了行政立法對政策溝通協調機制，政策沒有經過嚴肅討論，淪為一黨拋出版本，透過表決就解決。

吳思瑤表示，國民黨團版本的老人福利法只用年齡一刀劃，無視於60歲以上長者享有財富是占台灣2/3以上，造成世代不正義，年輕人負擔不一定是弱勢長者的健保負擔，造成民意反彈、炸鍋，挑起世代對立，讓相對經濟弱勢的年輕人承擔起為65歲以上長者負擔健保費，是一個不公義，造成世代間的對立及剝奪感的法案版本。

吳思瑤說，至於就業服務法也造成社會問題，未來如果80歲以上長者不用經過任何評估就免巴氏量表．直接聘請看護，造成資源嚴重排擠。每年有高達50多萬人需求，供應面只有1萬多名看護，導致珍貴的看護人力資源「棄重就輕」，棄重症來服務輕症家庭，也非常可能「棄貧重富」，選擇去財經地位好的家庭服務，真正有需要的弱勢重症家庭受到惡法修正後被犧牲。

吳思瑤表示，攸關社福資源及保險制度，都應該慎重再慎重，反對這種程序不正義、沒有經過朝野協商對話的修法，造成嚴重社會福利及社會保險的災難。

至於三讀立法後的財劃法及選罷法，立法院尚未咨請總統府公告一事，吳思瑤表示，韓國瑜昨天並未回覆民進黨團要求，將等今天朝野協商再行討論。

吳思瑤表示，今天有些媒體提到過去存有議事慣例的報導並非正確。過去立法院若有法案三讀通過後暫緩咨請總統府公告，必然是行政部門有其他配套法律，透過行政立法磋商而暫緩，但也少之又少，卻從來沒有發生過委員會召委或任何一黨可以決定不送出立法院，這都是韓國瑜主政下的立法院，讓惡例成為慣例，讓違憲成為常態，讓人遺憾。

吳思瑤 立法院 韓國瑜

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