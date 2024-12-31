影／回嗆綠側翼網軍 PTT網友推爆「國民黨小編升級戰神」

網紅八炯和饒舌歌手閩南狼陳柏源近日揭露中國統戰最新手法，昨更直搗國民黨中央黨部辦理入黨。國民黨反嗆要「提防舔共網紅入侵」，並在留言與綠營網軍唇槍舌戰，相關回應在PTT八卦版被網友推爆，讚國民黨小編「升級成戰神」。

針對八炯與閩南狼申請入黨，國民黨發言人楊智伃昨天表示，國民黨是永遠的中華民國派，與此理念不同的人，不是他們的同志。基於中華民國憲法的立場，國民黨反共、反台獨的立場不會改變。考慮到執政黨不斷主張共黨在地協力者勢力猖獗，國民黨對舔共網紅疑慮甚深，在相關調查單位未有結論前，不能排除其滲透國會最大黨的負面用心。

綠營側翼則湧入貼文留言，嗆國民黨「口中反共，這幾年卻一直跑到對岸「交流」？」網紅牙醫史書華則說「笑死了，詹江村大方說他收紅錢，反共的你們拒收，因為你們就是共產黨嗎？」另有人質疑拍攝八炯與閩南狼填寫入黨申請書的影片是「偷拍」，酸「是跟馬英九學的嗎？哈佛偷拍系」。

國民黨小編一一反擊，回嗆「反對民進黨跟反對台灣人是一回事嗎？我只知道民進黨的趙天麟都用嘴交流，這算舔共嗎？」、「還是要跟立委陳瑩一樣，看張惠妹還要直播？盜播國家隊？」詹江村也親自回覆「斗內只能收美金，不能收人民幣？政府有規定嗎？」

有PTT網友整理國民黨小編回嗆留言，指面對綠營進攻應對與回擊都很快。網友在貼文下方留言也讚「國民黨就是需要這種人才」、「國民黨什麼時候這麼嗆了」、「每個回應都打在點上，早該有這種戰鬥力」、「合理懷疑小編是徐巧芯」、「趙天麟酸爆」。

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