快訊

微軟Windows 11瘋狂跳促銷通知！官方回應「那不是廣告」1方法全關閉

吳宗憲遭爆昔「3億賣掉周杰倫」 康康鬆口揭內幕

整理包／2025全台跨年交通攻略！掌握5大捷運、台鐵、高鐵加班車及收班時間

綠控財劃法延後公布違憲 陳玉珍：好心被雷親

中央社／ 台北31日電

民進黨團不滿立法院未依法將選罷法、財劃法函請總統公告，擬對立法院長韓國瑜等人提告。陳玉珍今天表示，行政院稱財劃法修法衝擊114年度預算，她是善意希望讓行政機關有緩衝時間，待明年編審115年度預算時，再適用新版財劃法，「好心被雷親」。

民進黨立法院黨團30日表示，立法院長韓國瑜僅憑立法院內政委員會召委徐欣瑩、財政委員會召委陳玉珍的公文，就延緩咨請公布選罷法、財劃法，公然違法違憲，民進黨團要求韓國瑜依法處理，否則將對韓國瑜、徐欣瑩及陳玉珍提告，並發動罷免韓國瑜。

陳玉珍今天在立法院受訪指出，民進黨搞錯了，她不是提出要總統暫緩公告。根據中華民國憲法規定，立法院法律案通過後，移送總統及行政院，總統應於收到後10天內公布，但並未規定立法院何時要送給總統府。

陳玉珍表示，立法院有其國會自主的作業程序及時間，所以她是希望立法院能將三讀修正通過的財劃法延後送總統府，而不是要求總統晚公布法律。

至於為何要延後將財劃法送交總統公布，陳玉珍談及，原因很簡單，因為立法院在通過財劃法後，行政院發言人隨即表示會有嚴重衝擊，114年度預算恐將重編。她在聽到後，覺得茲事體大，因為明年度的預算案，各地議會已經審得差不多，立法院各委員會也審得差不多了。

陳玉珍提到，如果財劃法在年底前經總統公布實施，行政院表示會馬上衝擊到明年度預算，將造成莫大的困擾。但如果延後到明年再公告，讓行政機關在明年3月編審115年度預算時，再適用新版的財劃法，這都是非常正面的事情。

陳玉珍強調，她是非常善意的希望讓行政機關有緩衝時間，是在幫助行政機關，結果「好心被雷親」，不知道民進黨團為何要暴跳如雷。

立法院 財劃法 韓國瑜

延伸閱讀

陳其邁為高雄爭取第二座國際機場 韓國瑜也曾提過

財劃法爭議 藍綠攻防

藍要韓國瑜暫緩兩法公告 綠委郭國文酸心虛：亂修法後遺症

柯建銘揚言罷免韓國瑜 傅崐萁：不要天天恐嚇國會議長

相關新聞

影／回嗆綠側翼網軍 PTT網友推爆「國民黨小編升級戰神」

網紅八炯和饒舌歌手閩南狼陳柏源近日揭露中國統戰最新手法，昨更直搗國民黨中央黨部辦理入黨。國民黨反嗆要「提防舔共網紅入侵」...

謝長廷遭指有意爭取大法官 黃國昌：政治揣測大可不必

台北地檢署偵辦京華城容積弊案，總統府資政謝長廷認為收賄證據薄弱，此言一出引發綠營支持者反彈，遭到質疑有意爭取司法院長大法...

民眾黨團支持65歲免繳健保費 黃國昌嗆林靜儀恐嚇人民

立法院會原定今天處理老人福利法，攸關65歲以上長者免繳健保費，民眾黨團總召黃國昌說，如果銀髮族沒有收入，「健保費由中央政...

狂喜！貪念！混亂！總結2024是兩好三壞的一年

再幾個小時，我們將揮別2024年。對生活在這塊土地的我們2300萬人，2024是兩好三壞的一年。 聯合報數位版的所有團隊非常感謝讀者在2024年的付出，用訂閱、分享、閱讀、按讚等方式默默支持我們，沒有你們的肯定，聯合報數位版不會走這麼遠。展望2025年，我們將在「監督有權力的人」和「關懷需要關心的人」兩大信念下，持續寫出更好更有影響力的內容。

立院三讀 80歲以上長者聘外籍看護免巴氏量表

立法院會今日三讀通過「就業服務法」部分條文修正案，年滿80歲或70至79歲患有癌症二期以上者，得免巴氏量表評估，聘僱外籍...

防民進黨三大法案出奧步 國民黨祭怪招恐白忙一場

宣稱為了防止民進黨用「先公布財劃法、選罷法，後公布憲訴法」的方式，以現有大法官凍結財劃法和選罷法，國民黨祭出「怪招」，先送憲訴法諮請總統公布，財劃法、選罷法則「函請暫緩請總統公布」。不過這招雖然看似有效，但卻是「防君子不防小人」，民進黨仍有大絕招可用，國民黨不但可能白忙一場，而且連帶接下來的「罷免潮」，也將適用原來「連署不需檢附身分證影本」的舊法。一旦情況照此發展，國民黨恐怕將面臨退無可退窘境。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。