謝長廷遭指有意爭取大法官 黃國昌：政治揣測大可不必

台北地檢署偵辦京華城容積弊案，總統府資政謝長廷認為收賄證據薄弱，此言一出引發綠營支持者反彈，遭到質疑有意爭取司法院長大法官。民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，這種政治上的揣測大可不必，相信謝長廷就是仗義執言，完全本於法律人的精神跟風骨。

謝長廷昨天在臉書發文指出，他前天的貼文，聽說被罵翻了，其實自己沒有替民眾黨主席柯文哲辯護，只是說起訴書內容證據薄弱，「批評我的人應該證明『證據不薄弱或證據很堅強』才符合𨗴輯，而不是漫駡我替壞人開脫，這是莫須有的抹黑。」

民眾黨立法院黨團上午舉行記者會，黃國昌受訪時表示，謝長廷身為綠營資深大佬，過去真正當過律師，不是自稱當過律師，現在就連謝長廷都看不下去，出來仗義執言卻被往頭上潑屎潑糞，被解讀是在爭取司法院長提名，「這種政治上的揣測大可不必。」

黃國昌說，謝長廷本於法律人的精神跟風骨，相信是出自仗義執言才講出這些話，相比現在民進黨搞的那些側翼，「放在同一個水平比，根本看不到車尾燈」，這種政治上的揣測大可不必，也對謝長廷本人非常不公平。

另外，柯文哲先前首次以3000萬元交保，律師林智群昨天在臉書質疑，黃國昌夫妻的財產申報沒有3000萬元存款，可是卻能輕輕鬆鬆拿出來。

黃國昌聽聞後反酸，林智群要當民進黨側翼，還是要有一點基本水準，自己上周已經講得非常清楚，就是感謝一群好朋友幫忙，「如果一個人連基本的事實查核都做不到，還自稱是律師，要當綠營側翼也要有點基本水準，不要出來丟人現眼。」

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