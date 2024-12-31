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65歲以上長者免健保費惹議 國民黨團暫緩將提再協商

中央社／ 台北31日電

立法院會今天原擬處理老人福利法部分條文修正草案，國民黨團書記長林思銘今天表示，經過充分討論，認為還有討論空間，所以該案會請立法院長韓國瑜繼續協商。

國民黨立法院黨團提出老人福利法部分條文修正案，規定65歲以上所得稅級距未達20%的長者免繳健保費，由中央政府補助，引發醫事團體反對，國民黨立院黨團提出再修正動議條文，將綜所稅率未達20%下修為5%，衛福部預估不論門檻下修與否，115年健保恐破產，將面臨全民漲保費。

立法院會今天將處理老人福利法部分條文修正案，國民黨團今天上午召開黨團大會，國民黨團書記長林思銘在會後受訪時表示，再經過充分討論之後，大家認為還有討論空間，所以老人福利法會請韓國瑜繼續協商。

林思銘指出，排富門檻因全國還沒有一致，目前大概15個縣市都已經實施，但每個縣市的排富百分比不一樣，所以這部分國民黨認為要經過充分討論。

國民黨 立法院 韓國瑜

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