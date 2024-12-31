65歲排富免健保費踩煞車 侯友宜：政策都要各層面討論

國民黨立院黨團提出老人福利法修正案，65歲以上所得稅級距未達20％的長者免繳健保費，目前藍營踩煞車暫緩。此案是新北市長侯友宜當初競選總統政見之一，新北市府新聞局長李利貞今天轉述侯友宜說法表示，他的態度很明確，任何政策都需要做各層面的討論和考量，照顧到每一位有需要的人是最重要的。

國民黨黨團提出的老福法修正案，規定65歲以上所得稅級距未達20％的長者免繳健保費，由中央政府補助，此案在立法院二、三讀闖關前夕，引發醫界反彈，衛福部也指健保恐破產，黨內也出現不同聲音。

國民黨團書記長林思銘今天表示，黨團大會已經充分討論，他們認為還有討論空間，請立法院長韓國瑜繼續協商。

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