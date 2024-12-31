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喊卡！65歲排富免健保費急煞車 國民黨暫緩推動原因曝光

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65歲排富免健保費急煞車 國民黨喊再協商確定暫緩推動

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
國民黨立院黨團提出老人福利法修正案，65歲以上所得稅級距未達20％的長者免繳健保費，由中央政府補助，該案原先預計在今天立法院會處理。不過，國民黨團書記長林思銘今天表示，黨團大會已經充分討論，他們認為還有討論空間，請立法院長韓國瑜繼續協商。記者王千豪／攝影
國民黨立院黨團提出老人福利法修正案，65歲以上所得稅級距未達20％的長者免繳健保費，由中央政府補助，該案原先預計在今天立法院會處理。不過，國民黨團書記長林思銘今天表示，黨團大會已經充分討論，他們認為還有討論空間，請立法院長韓國瑜繼續協商。記者王千豪／攝影

國民黨立院黨團提出老人福利法修正案，65歲以上所得稅級距未達20％的長者免繳健保費，由中央政府補助，該案原先預計在今天立法院會處理。不過，國民黨團書記長林思銘今天表示，黨團大會已經充分討論，他們認為還有討論空間，請立法院長韓國瑜繼續協商。

國民黨黨團提出的老福法修正案，規定65歲以上所得稅級距未達20％的長者免繳健保費，由中央政府補助，不過此案在立法院二、三讀闖關前夕，引發醫界反彈，衛福部也指健保恐破產，黨內也出現不同聲音。

國民黨團擬將65歲以上長者綜所稅率未達20％下修為5％，並在今早黨團大會討論。林思銘表示，今天充分討論之後，他們認為還有討論空間，所以這部法案會請韓院長們繼續協商。

林思銘說，排富門檻因全國還沒有一致，目前大概15個縣市都已經實施，但每一個縣市的排福百分比不一樣，所以這部分他們認為要經過充分討論。

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