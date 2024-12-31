新聞幕後／林姿妙今宣判 藍綠白早沙盤推演劍指2026
宜蘭縣長林姿妙涉貪案今宣判，各界高度關注宣判結果，不管最後獲判有罪或無罪，藍綠白早就沙盤推演下屆縣長人選，賴清德總統甚至到宜蘭密會潛在候選人，對於收復宜蘭執政信心大增，但問題在於能否整合派系；藍營則陷入群龍無首，檯面上看不到強棒人選；民眾黨也已表明，2026年這場縣長選舉，絕不缺席。
林姿妙基層扎根，實力穩固，在選民結構綠大於藍的宜蘭，她以親民體貼的形象吸藍也吸綠，從縣議員到羅東鎮長一路勝選，連戰皆捷。2018年縣長選舉挑戰民進黨時任立法委員陳歐珀，橫掃12萬3千票。大勝對手超過10個百分點，終結綠營執政。
2022年拚連任是林姿妙重大考驗，競選期間遭檢廉搜索、傳喚，她與團隊頂住壓力，最後獲得11萬9千票，足足領先對手江聰淵江超過2萬票，成為40年來首位連任的國民黨籍縣長。
縣長連任之戰，民進黨未能擊垮林姿妙，如今她任期內因涉貪遭調查起訴，綠營認為是成功拿回政權的大好機會，今年初即宣示要奪回宜蘭。賴清德總統數次下鄉親自出手操盤，月前勸退行政院政委陳金德、農委會前主委林聰賢及宜蘭市前市長江聰淵都不要參選，日前還利用到宜蘭上香之際，密會宜蘭信賴之友會理事長林國漳參選，盼以年輕新形象投入縣長選戰。
但林國漳無參選意願，且一旦林姿妙被判刑，民進黨士氣大振，勢必更多人想投入選戰，但黨內有一股力量在推動「徵召」，理由是接連兩屆縣長選舉，民進黨宜蘭縣長候選人得票率都沒有超過參考基礎42.5%，艱困選區可採取「徵召」，但徵召指定人選之舉，能否平息黨內各派系聲音？最後仍得觀察明年黨中央針對2026縣市長選舉訂定的提名特別條例中，要不要把宜蘭納入不辦初選的徵召縣市。
國民黨部分，一直被視為強而有力的接班人是縣長女兒林羿伶，但林羿伶已多次表達不會參選；議長張勝德也被支持者勸進參選縣長，他回應想把目前的議員及議長工作做好，沒有想過參選下屆縣長。
至於國民黨高層有意讓不分區立委吳宗憲挑戰宜蘭，他本身也有意願，只不過被質疑「空降」與地方毫無淵源，近來他頻在大型活動曝光或宴會場合跑攤亮相，但宜蘭縣不像大都會選舉，如果沒有深厚基層人脈及布樁，光憑形象好也難以獲得選民支持。
民眾黨部分，宜蘭縣黨部主委陳琬惠曾經在宜蘭選過縣長及立委，她擅長揭弊，猛攻民進黨及中央政府弊案，創造不小聲量與支持度，2026年宜蘭縣長選舉也必然不會缺席，陳琬惠近來試圖拜會國民黨地方大老，爭取認同，尋求藍白合支持力量，一切尚待努力整合。
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