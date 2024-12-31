專訪／談接班 侯友宜：誰出線、誰當選 由眾人決定
談到2026選舉，新北市長侯友宜接受本報專訪時先是大笑「哈哈」，他強調，很感謝大家對新北市的關心，距離選舉還有好一段時間，就能看到這麼多熱烈的討論，他還是一句話「把握當下」才是最重要的，我們是民主社會，參選是個人選擇、個人權利，至於誰出線、誰當選，是眾人的決定。
侯友宜主打「好好做代誌」，獲高民意支持，2024年挑戰總統大位後，卻因藍綠對立變質，但回歸市政後，靠著加倍奉還「做實事」，近期民調止跌回升。
「民意是責任，也是鞭策。」侯友宜說，他始終相信，只要用心、實在做事，民眾一定能看到、能感受到。把每一件事做到位，不管面對批評或鼓勵，都以務實行動解決問題，是他的一貫態度。
新北身為全台最大票倉，如何為藍營守住2026，將是侯友宜重要任務。目前傳出藍營可能人選包括有新北市副市長劉和然、台北市副市長李四川，還有立委洪孟楷等人，各路人馬鴨子划水，準備上場。
被問到選舉，侯友宜直呼「哈哈」，真的很感謝大家對新北市的關心，距離選舉還有好一段時間，就能看到這麼多熱烈的討論。
侯強調，他還是一句話，「把握當下」才是最重要的，他樂見也歡迎更多人來為新北市打拚，願意為這塊土地付出，投身公眾事務是好事情。
侯友宜說，「我們是民主社會，參選是個人選擇、個人權利，至於誰出線、誰當選，是眾人的決定。」
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