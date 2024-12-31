快訊

3度拒絕傳喚！尹錫悅遭聲請逮捕令 南韓法院批准了

贈書活動也有詐騙！假十大書籍名單曝光 用FB、IG盜你個資

風波不斷的航空帝國：波音737-800的過往重大空難

專訪／談接班 侯友宜：誰出線、誰當選 由眾人決定

聯合報／ 葉德正李成蔭王慧瑛／專訪
新北市副市長劉和然（左）是下屆新北市長熱門人選之一。記者潘俊宏／攝影
新北市副市長劉和然（左）是下屆新北市長熱門人選之一。記者潘俊宏／攝影

談到2026選舉，新北市長侯友宜接受本報專訪時先是大笑「哈哈」，他強調，很感謝大家對新北市的關心，距離選舉還有好一段時間，就能看到這麼多熱烈的討論，他還是一句話「把握當下」才是最重要的，我們是民主社會，參選是個人選擇、個人權利，至於誰出線、誰當選，是眾人的決定。

侯友宜主打「好好做代誌」，獲高民意支持，2024年挑戰總統大位後，卻因藍綠對立變質，但回歸市政後，靠著加倍奉還「做實事」，近期民調止跌回升。

「民意是責任，也是鞭策。」侯友宜說，他始終相信，只要用心、實在做事，民眾一定能看到、能感受到。把每一件事做到位，不管面對批評或鼓勵，都以務實行動解決問題，是他的一貫態度。

新北身為全台最大票倉，如何為藍營守住2026，將是侯友宜重要任務。目前傳出藍營可能人選包括有新北市副市長劉和然、台北市副市長李四川，還有立委洪孟楷等人，各路人馬鴨子划水，準備上場。

被問到選舉，侯友宜直呼「哈哈」，真的很感謝大家對新北市的關心，距離選舉還有好一段時間，就能看到這麼多熱烈的討論。

侯強調，他還是一句話，「把握當下」才是最重要的，他樂見也歡迎更多人來為新北市打拚，願意為這塊土地付出，投身公眾事務是好事情。

侯友宜說，「我們是民主社會，參選是個人選擇、個人權利，至於誰出線、誰當選，是眾人的決定。」

台北市副市長李四川是下屆新北市長熱門人選之一。圖／聯合報系資料照片
台北市副市長李四川是下屆新北市長熱門人選之一。圖／聯合報系資料照片

侯友宜

延伸閱讀

新北萬里區野柳特產街 全新面貌亮相

新莊莊泰路農曆年前通車 往來新北大道、中環路省10分鐘路程

網紅揭台人領中國大陸身分證問題 侯友宜：嚴肅面對

昔對手柯文哲3000萬交保 侯友宜一句吐心聲：勿枉勿縱

相關新聞

選罷法、財劃法未送總統公布 綠嗆罷免韓國瑜

立法院日前通過公職人員選舉罷免法、憲法訴訟法、財政收支劃分法修正案，民進黨團總召柯建銘昨表示，立法院未依法咨請總統公告選...

新聞眼／藍闖關三大法再急煞 朝野又引戰

國民黨立法院黨團廿日浴血奮戰闖關三大法，引爆不小爭議，但法條竟遲遲未送出立院，原來是因國民黨籍內政召委徐欣瑩、財政委員會...

專訪／三環六線漸實現 新北將擁150座車站邁國際水平

三環三線過去曾被視為「笑話」，近年不僅陸續實現，新北市長侯友宜更加碼到三環六線，串連北北基桃生活圈。侯友宜接受本報專訪表...

專訪／談接班 侯友宜：誰出線、誰當選 由眾人決定

談到2026選舉，新北市長侯友宜接受本報專訪時先是大笑「哈哈」，他強調，很感謝大家對新北市的關心，距離選舉還有好一段時間...

2026誰戰蔣萬安?黃暐瀚看好王世堅5分析:估應有40%得票

即將邁入2025，資深媒體人黃暐瀚昨在社群直播分析2026民進黨會派誰出戰北市長蔣萬安，黃認為，他看好民進黨立委王世堅挑...

他們翩然去了 瓊瑤、齊邦媛、施明德… 細數2024的不捨身影

人生有如列車，駛向不同終點。有人離座後被遺忘，有人下車後仍受同行者的懷想與追念。聯合報自二○○八年起，在歲末回顧這一年下車的知名旅客，追憶他們的人世蹤，讓仍在車上的我們，撫今追昔，思索人生。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。