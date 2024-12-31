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廣角鏡／賴蕭春聯、手繪狗貓福袋 亮相

聯合報／ 記者侯俐安
圖／總統府提供
圖／總統府提供

二○二五年將至，總統府昨公布賴清德總統、副總統蕭美琴上任後首張春聯「六順和春」。總統府秘書長潘孟安說，「六順和春」代表「事事順利、榮景興盛」。

特別的是，今年賀年卡、紅包袋、一元福袋，由正副總統手繪狗貓頭像，象徵「友愛動物、幸福自由」。

潘孟安 福袋 總統府

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