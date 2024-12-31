主計長：沒要重編明年總預算

「財政收支劃分法」日前三讀修正後，行政院發言人李慧芝指出，明年度中央政府總預算案可能需要重編。但行政院副秘書長李國興昨天解釋，李的原意是針對未明定施行日期所產生的衝擊表達憂心，並非重編；行政院主計總處主計長陳淑姿也否認總預算要重編；據了解，財主單位傾向以追加減預算辦理。

財劃法修正，要求中央須增加釋出三七五三億元，對明年度總預算案扣除法律義務支出後，影響比率達百分之廿八。立法院財委會昨邀請行政院、主計總處與財政部官員列席專題報告「行政院表示：因財劃法修正，一一四年度總預算須重編」。

會前媒體詢問陳淑姿，是否重編預算？她強調「我們沒有要重編呀」。李國興、陳淑姿口頭報告時，也不再提「重編」二字，僅重申修法造成中央財政負擔、事權應隨錢權移轉，也同聲期盼立法院盡速審議明年度中央政府總預算案，以利後續政策執行。

國民黨立委林德福質詢陳淑姿及財政部長莊翠雲，是否有聽到李慧芝重編預算的發言？陳搖頭，莊則說「不是沒有聽到」，但李慧芝只是表達修法後，行政機關在施政上可能的窒礙難行之處，但預算編列很重要、茲事體大，本周就是一一四年度，施政必須往前。

李國興回應國民黨立委賴士葆質詢時也提出解釋，李慧芝原意是針對財劃法修法後未明定施行日期，所產生的嚴重衝擊表達憂心，並非要重編；他透露，行政院尚未收到財劃法修正公文，收到後會在憲政賦予的權益且合法的情況下，提出相關救濟。

日前主計總處曾盤點，財劃法修法後將衝擊諸多中央政府施政計畫，比如國防經費二九四五億元、撥補勞保一千兩百億元、租金補貼四百億元、少子女化對策三四六億元等，未來可能面臨通案刪減百分之廿八。

陳淑姿回覆民眾黨立委張啓楷質詢時說，若國防預算不減，其他項目的預算減幅可能要提高至百分之卅七，她也不願意影響民生計畫。

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