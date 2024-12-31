法案清倉…老福法、就服法、國土法 過不過有爭議

今天是二○二四年最後一天，立法院會也展開法案清倉，預計依序處理老人福利法、就業服務法、證券交易稅條例修正草案等民生法案。不過，許多法案尚有爭議。

其中，立院初審通過的老人福利法修正草案明定，六十五歲以上、所得稅級距未達百分之廿長者免繳健保費，由中央政府補助。但國民黨青壯派、區域立委多持反對意見，是否闖關，就待今早國民黨團大會討論拍板。

老人福利法修正草案中還包括讓逾六十五歲或七十五歲老人的「必要陪伴人」搭大眾運輸比照半價優惠，台灣高鐵預估，敬老票優惠若擴及陪伴者，短收金額最高恐翻倍增至一一五點四億元，經營負擔更加沉重。交通部表示，雖樂見社會福利更加提升，但並非僅有優惠一途，在沒有明確及穩定預算來源之前提下，恐嚴重衝擊民行，實有未宜。

藍營提出就業服務法修法草案，八十歲以上長輩不需巴氏量表評估即可聘請外籍看護。勞動部長洪申翰昨天說，如果今天三讀通過，可能馬上要面對外籍看護市場供需失衡的失序和混亂。

至於列為第九案的國土計畫法修正草案，藍綠內部主張國土法明年四月上路計畫展延的聲浪極高，朝野若能形成共識，傾向以不表決的方式處理。但地球公民基金會、環境權保障基金會等團體，今天將一同呼籲藍綠立委停止帶頭踐踏國土秩序、國土計畫不該因少數縣市延宕。

另外，由於當沖交易稅由千分之三減半到千分之一點五的優惠稅率措施今天落日，朝野有意延長，但延長條文的證交稅條例修正草案今天才在立法院會闖關，若未三讀，可能出現空窗期。

民進黨立委李坤城昨在立院財政委員會詢問，假使當沖降稅優惠今天無法完成三讀修正，券商調整系統、加班問題都很棘手，誰要負責。財政部長莊翠雲指出，仍希望當沖降稅延長實施今天順利完成三讀，一月一日元旦休市，一月二日股市開盤交易，一月六日交割，財政部將盡力縮短流程，以利接軌。若遇到空窗期，這段期間須按原先的千分之三課稅，也涉及券商程式調整，出現「先徵後退」的情況，相當複雜，希望不要演變成這樣。

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