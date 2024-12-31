三讀後延緩公告 立院人士：有前例
立法院廿日三讀闖關選罷法等三大案，不過國民黨團卻要求選罷法、財劃法延緩咨請總統公布。立法院人士指出，立法院長韓國瑜辦公室已經發文給議事處辦理；而參考立院議事前例，立法院為配合相關法律案，或因應行政院機關與召委要求，得以延緩咨請總統公布。
統計立法院公報相關議事紀錄，立院曾有「智慧財產案件審理法」、「菸酒管理法」、「毒品危害防制條例」等法案三讀後延緩公告前例，而大部分都是配合政院相關配套法案而暫緩送件。
依憲法規定，「立法院法律案通過後，移送總統及行政院，總統應於收到後十日內公布之」，但立法院究竟要在何時將法律案送至總統府與行政院？法律並沒有明文規定。
根據立法院公報相關紀錄，二○○七年立法院三讀通過「智慧財產案件審理法」，解決智慧財產訴訟爭議，但當時因為智慧財產法院尚未成立，新法就等「智慧財產法院組織法」三讀通過後，立法院一併送公文咨請總統公布。
而一九九九年立法院三讀通過「菸酒管理法」，開放民間參與菸酒產銷，為台灣菸酒專賣制度的重大變革，但主管機關、相關稅收等配套尚未立法，因此法條三讀後等配套法案「菸酒稅法」、「財政部國庫署組織條例」也三讀後，才一併咨請總統公布，讓三法同時生效。
一九九七年還有一個例子，立法院三讀通過「毒品危害防制條例」，給予吸食毒品者施以觀察勒戒、強制戒治等處分，但相關勒戒、戒治等機關尚未成立，因此在行政院要求下，立法院配合「法務部戒治所組織通則」、「觀察勒戒處分執行條例」及「戒治處分執行條例」等相關法案完成立法程序，才一併送交總統府公布。
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