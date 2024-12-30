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黃國昌、黃珊珊質疑檢方目的「要柯羈押、辭黨主席2選1」 北檢三點澄清

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黃國昌、黃珊珊質疑檢方目的「要柯羈押、辭黨主席2選1」 北檢三點澄清

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導
台北地院12月29日重新審理羈押庭，裁定民眾黨主席柯文哲交保金拉高到7000萬元，並配戴電子腳鐐。圖／聯合報系資料照片
台北地院12月29日重新審理羈押庭，裁定民眾黨主席柯文哲交保金拉高到7000萬元，並配戴電子腳鐐。圖／聯合報系資料照片

民眾黨立委黃國昌黃珊珊30日在臉書發表柯文哲涉貪官司看法，認為檢方逼人羈押、辭職2選1。對此，台北地檢署今晚澄清，媒體報導「北檢真正目的逼柯辭黨主席」、「佈下不辭職就羈押的局」云云，均屬不實誤導，嚴重混淆視聽。

北檢今晚澄清，媒體報導民眾黨黃國昌、黃珊珊等人批「北檢真正目的逼柯辭黨主席」、「佈下不辭職就羈押的局」云云，均屬不實誤導，嚴重混淆視聽；柯文哲在法庭訊問時，針對法官提問陳述寫信辭黨主席一事，柯表示，「從9月就開始寫，檢察官也不同意，也送不出去，最後還好寫報告請法院判決才能出去」。

北檢三點澄清如下：

一、 本署檢察官偵辦柯姓被告等案均秉持「依據證據、查明事實、毋枉毋縱」之客觀中立態度，至於柯姓被告是否辭去黨主席，非檢察官職權所能置喙，亦與偵查案件無關。

二、 觀諸柯姓被告於昨（29）日臺北地院接押庭法院訊問過程之陳述，法官訊問：「你身為民眾黨黨主席，要處理黨務又會接觸到相關證人，在這種情況下，如何確保你不會有勾串之可能？」，柯姓被告當庭陳述：「我表達過很多遍了，必須要辭掉民眾黨黨主席，否則民眾黨無法運作」。

法官接續問：「就之前媒體講述你在羈押中後來寫信要辭黨主席，就生效與否能否說明？」，柯姓被告陳述：「我從9月就開始寫，檢察官也不同意，也送不出去，最後還寫報告請法院判決才能出去，但這種事情也不是我一個人辭職就好，還要跟大家交接，要給我一些時間處理。」

由上足見柯姓被告係在法院訊問時，自己主動提出辭職黨主席一事，本署檢察官在法院接押庭訊時對其是否辭黨主席一事，不僅未曾提問，亦無表達任何意見。顯見前揭關於某政黨人士對此事之說法，嚴重扭曲事實，應予澄清。

三、 本署呼籲各界評論司法作為，應本於事實，切勿為帶風向而斷章取義、或企圖影響法院形成心證之空間，而屢以揣測之詞，傷害司法公信力。

黃珊珊30日於臉書貼文如下

已經禁止和證人接觸和干涉，還說有串證、滅證之虞，不就更證明檢方證據不足、勉強起訴。說穿了，是不是辭掉黨主席才是真正的目的？

黃國昌30日於臉書貼文如下

台灣民眾黨絕對不會屈服

昨天在台北地方法院旁聽羈押庭的庭訊內容，讓我感到悲傷且憤怒。

過去四個月，北檢以抄家滅族式的辦案手法，傳喚台灣民眾黨幾乎全黨上下80多位黨工，這種悖離常理的辦案手法意欲為何？如今終於真相大白。

台北地檢署的檢察官，昨天在庭上掀出底牌：「如果柯主席不被羈押，孰知會不會在工作期間與黨的工作人員串證？」簡而言之，台北地檢署給柯主席兩條路：要不然羈押、否則就是辭職。原來，近幾個月以來大動作傳喚、放話媒體，就是為了佈下這樣的局。

北檢已親自向國人示範了：什麼叫做政治辦案！我國檢察官什麼時候有了如此滔天的權力，不僅以辦案為由干預政黨事務、更當庭已近乎脅迫方式要柯文哲不辭職就羈押！

北檢昨天所提出的「串證之虞」，不就是北檢自己所設計出來的嗎？已經關押了四個月竟然還不夠，還繼續用這種惡毒的手法逼迫柯文哲！台灣的司法何時淪落至此，還希冀有任何智識健全的人民相信這是公正的司法？

北檢自知證據薄弱，透過羈押為武器，實則不僅針對柯主席，更是要消滅台灣民眾黨，為賴清德除去政敵，也難怪北檢先前的起訴書，連民進黨德高望重的政治前輩都看不下去。

請問邢泰釗、王俊力：此等以司法手段進行政治鬥爭的辦案方式，到底是誰教你們做的？

敬告賴清德：當你為了肅清政敵、維護自身的政治權力，演都不演直接把手伸進司法，以如此威逼脅迫的方式破壞台灣民主憲政體制，我們不會就範。

台灣民眾黨與我不會放棄，也不會屈服，絕對不會讓賴清德如此踐踏台灣的民主法治。

京華城 柯文哲 黃國昌 黃珊珊

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