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財劃法修法基隆利多 藍籲中央別縮減補助

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆報導
國民黨基隆市黨部主委吳國勝（右二）、市黨部發言人潘艾嘉（右一）和基隆市議員曾紀嚴（左二）、韓世昱（左一），昨天出席「支持財劃法修正案把餅做大，分配更公平、經費更穩定」記者會，指財劃法修法對基隆是利多。記者邱瑞杰／攝影
國民黨基隆市黨部主委吳國勝（右二）、市黨部發言人潘艾嘉（右一）和基隆市議員曾紀嚴（左二）、韓世昱（左一），昨天出席「支持財劃法修正案把餅做大，分配更公平、經費更穩定」記者會，指財劃法修法對基隆是利多。記者邱瑞杰／攝影

立法院修正財政收支劃分法，國民黨基隆市黨部昨喊話，修法應該把餅做大，分配更公平，基隆未來可望每年增加75億元經費，希望不要因此縮減原有的補助項目，阻礙地方發展。

國民黨立委林沛祥說，在中央幫基隆爭取經費補助是他應該做的事，該爭取的還是會繼續努力，不會因為財劃法修法，分配款增加就不去為基隆爭取相關補助。

民進黨不分區立委王正旭服務處主任林明智表示，過去統籌分配款需要地方提計畫，向中央爭取預算補助，基隆去年度一般補助執行率不到8成。未來每年多75億元預算，擔心市府會為了消化預算亂花錢。這些款項都是人民繳納的血汗錢，不是某人或某政黨的小金庫。

國民黨基隆市黨部主委吳國勝、市黨部發言人潘艾嘉和市議員曾紀嚴、韓世昱，昨出席記者會，吳國勝說，修法有助平衡城鄉差距，有助財政窘迫的基隆發展。

曾紀嚴認為，六都本來統籌分配款就較多，修法後基隆年增75億元不無小補，拉近與雙北城鄉差距。韓世昱說，基隆沒有「港工捐」後，市府財政大受影響，預算常捉襟見肘，財劃法修正後，更有能力推動產業發展、社宅、長照等政策，對地方是好事。

修法 國民黨 基隆

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