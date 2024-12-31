角逐下屆台中市長 藍綠4人備戰

2026戰火升溫，市長盧秀燕昨兩場市政行程，都與立院副院長江啓臣合體；何欣純與外交部長林佳龍出席同場活動，政壇關注正國會是否重演本屆力挺何欣純？何幕僚回應出席同場活動是「湊巧」！

台中市下屆市長選舉，國、民兩黨潛在候選人，黨內都有對手。國民黨有江啓臣與立委楊瓊瓔，民進黨則是立委何欣純與蔡其昌，四人都是原縣區立委，跨區活動越來越頻繁，為2026選情加溫。

大里區益民國小的活動中心、非營利幼兒園及停車場建設昨一併啟用，盧秀燕主持啟用典禮，江啓臣也跨區出席，兩人合體剪綵。盧秀燕致詞感謝在地議員、立委，點出「有江副院長的協助」爭取經費。在地立委何欣純未出席，但稍後發新聞稿，說明自己爭取「前瞻預算」補助建設經費，隱隱與江有較勁意味。

江啓臣動作也加大，在盧秀燕立委本命區與立委黃健豪、北區藍營議員陳政顯、陳文政，先後成立聯合服務處；幕僚透露，只要議員有意願，江均會成立聯合服務處，將服務觸角延伸到全市行政區。

何欣純昨與正國會大老林佳龍出席「全國保全日」活動，沒有其他立委到場，政壇關注，是否會重演2022綠營初選時正國會力挺何欣純？何的幕僚解釋，其實黨內人士多鼓勵何繼續跑，但昨天實是湊巧共同出席。

林佳龍擔任台中市長時，推動成立「保全日」，昨特地回台中與會。針對下屆市長人選，林佳龍說，希望民進黨產生最好的候選人，如大家有共識，透過黨內協調機制、民調，也可提早決定人選，全力衝刺。他強調自己是民進黨員，全力配合政黨節奏與程序。

立委楊瓊瓔維持每周3次以上的會勘活動與座談，且經常跨選區私下拜訪未間斷，各地黨籍議員請託服務事項，楊都來者不拒；黨籍議員指出，江、楊都未說破選與不選，基層靜待黨中央決定人選，就全力支持。

立委蔡其昌乘「勝」追擊，因世棒國家隊奪冠，他身為領隊，網路聲量衝高峰，支持者高喊「再戰市長」。蔡其昌未公開表態，最近在市區大發「台灣尚勇」春聯，球迷民眾大排長龍索取，人氣翻紅。

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