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國土功能分區圖再添三縣市 桃園、南投及雲林仍未報

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
內政部多次強調，國土計畫法將在明年如期上路。圖／聯合報系資料照片
內政部多次強調，國土計畫法將在明年如期上路。圖／聯合報系資料照片

國土計畫法明年四月上路，至今只有16個縣市完成國土功能分區圖提送，衝擊審查進度。內政部國土管理署指出，新北市、台中市及彰化縣政府已於今天提報；目前為止，共19縣市完成提送，其中已有8縣市完成審議，僅桃園市、南投縣及雲林縣尚未完成提報。

國土署表示，中央會持續與地方政府溝通，並積極辦理其餘縣市之審議作業，強調地方關心議題或疑義都能透過審議機制來逐一釐清；另針對子法，國土署指出，內政部已發布16項，其餘7項已審查完畢，正依發布程序辦理中。

國土署再次重申，推動國土計畫，是要讓國土資源能夠建立合理使用的新秩序，以避免現行土地資源因蛙躍發展導致持續破碎，且在國土計畫核心精神及框架下，會保障各項合法使用權利，讓國家發展及環境永續並行。

內政部 國土署

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