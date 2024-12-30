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重申青鳥非民進黨號召 林右昌自嘲：那麼厲害選舉就不會輸

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨秘書長林右昌。圖／中午來開匯提供
民進黨秘書長林右昌。圖／中午來開匯提供

立法院三讀修正三法引發批評，公民團體號召「冬季青鳥在台北」集會抗議。民進黨秘書長林右昌強調，青鳥活動是公民團體自主發起，並自嘲民進黨沒有能耐號召那麼多人，不然選舉也不會選輸；至於後續救濟，不同憲政機關策略不同，尊重最終決定。

「CNEWS匯流新聞網」直播節目「中午來開匯」今天中午Live播出林右昌專訪內容，會中提及因國會職權修法而起的「青鳥運動」。林右昌表示，從青鳥活動最初一開始直到現在，是因為藍白兩黨擺爛搞擴權法案，才引出那麼多公民團體、那麼多的人集結抗議。

林右昌強調，活動若是民進黨發起，一定會有正式動員令，「而青鳥活動一切都是公民團體自主發起，必須釐清」。

「民進黨沒那麼厲害可以號召那麼多人，不然選舉不會選輸。」林右昌指出，輿論都攻擊青鳥是民進黨側翼、綠軍，但他必須強調，「年輕群眾都不是民進黨支持者，而是國民黨硬要栽贓」。

林友昌分析指出，國民黨從未尊重過公民團體，硬將他們貼標籤；反觀民進黨，對於任何公民團體及其行動，一直秉持著100%尊重的態度，「不能引導影響，過去未來都一樣。」

「我沒有在現場，完全沒有去青鳥的現場。」針對有消息指出，青鳥團體原本打算在三法通過前衝進議場，林右昌表示，他清楚許多人都有很多「情緒」，但是他從頭到尾，都沒有聽到公民團體說要衝進去。

至於三法後續救濟，林右昌說，救濟方法很多，也涉及不同憲政機關，各單位會各自針對適法性下去評估，覆議、釋憲等方法，尊重憲政機關最後決定。

公民團體 林右昌 民進黨

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