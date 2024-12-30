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長者不繳健保費 社福被剝二層皮 呂建德：社安網破亡了

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部次長呂建德說，社福預算不足恐缺乏薪資聘雇保護性、高風險家庭、家庭福利中心三大社工，將無法為身心障礙者評估需求，影響弱勢家庭的保護工作，引發社會安全網破亡。記者沈能元／攝影
衛福部次長呂建德說，社福預算不足恐缺乏薪資聘雇保護性、高風險家庭、家庭福利中心三大社工，將無法為身心障礙者評估需求，影響弱勢家庭的保護工作，引發社會安全網破亡。記者沈能元／攝影

「老人福利法部分條文修正草案」爭議未停，立法院國民黨團提案65歲以上、綜合所得稅級距20%以下者免繳健保費，引起社會反彈，黨團進而下修級距至5%，預計於明天於立院審議。為此，衛福部今天下午緊急舉行記者會指出，若修正條文通過將嚴重衝擊社安網社工聘雇人力、獨居老人關懷服務及與勞動部合作針對領取社會救助者的脫貧計畫，也將無法支應，共三大影響。

衛福部今天傍晚大動作舉行記者會，由次長林靜儀、呂建德及社保司代理司長陳真慧、社家署副署長張美美共同參與。呂建德表示，綜合所得稅級距20%者為年收入126萬至252萬元，但年輕單身年收入約42.3萬元，因此，由收入少的人幫收入多的人繳交健保費，這是合理的嗎？「劫貧濟富，莫此為勝」，這對年輕世代來說是很大的衝擊。 

「現在正值歲末年終，但這個寒冬，對弱勢族群來說，卻有不好的消息。」呂建德表示，財劃法通過後，社會福利預算已少107億元，但若「老福法」通過後，以綜合所得稅級距20%以下者計算，社福預算再少384億元，級距至5%也會少171億元，等於對社福預算來說是剝第二層皮。

呂建德說，預算不足恐缺乏薪資聘雇保護性、高風險家庭、家庭福利中心三大社工，進而無法為身心障礙者評估需求，影響弱勢家庭的保護工作，造成社會安全網破亡，另於兒少安置服務、發展遲緩兒醫療服務、獨居老人關懷服務等有會受到影響，而目前與勞動部合作針對領取社會救助者的脫貧計畫也將無法支應，社會福利財源應要用在刀口上，不應成為世代衝突的泉源。

衛福部次長呂建德說，一旦「老福法」通過後，以綜合所得稅級距20%以下者計算，社福預算將少384億元，級距至5%也會少171億元，包括「財劃法」已通過後，對社福預算來說是剝第二層皮。圖／衛福部提供
衛福部次長呂建德說，一旦「老福法」通過後，以綜合所得稅級距20%以下者計算，社福預算將少384億元，級距至5%也會少171億元，包括「財劃法」已通過後，對社福預算來說是剝第二層皮。圖／衛福部提供

健保 呂建德 獨居老人

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