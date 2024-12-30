快訊

濟州航空失事機長背景曝！累積飛行時數近7000小時 同事認「技術良好」

柯建銘揚言罷免韓國瑜！國民黨團回應「不容顛倒是非」：還立法院平靜

跨年夜低溫14度 元旦曙光難現「連2天全台有雨」

立院31日拚三讀 當沖延長有共識、老福就服恐掀表決

中央社／ 台北30日電

立法院會明天開會，將依序處理老人福利法、就業服務法修法，及攸關當沖降稅優惠、朝野有共識的證券交易稅條例部分條文修正草案等案。由於朝野對老福及就服2重大民生法案均無共識，恐進入表決大戰。

此外，立法院會期每年兩次，自行集會。每年2月至5月底及9月至12月底是法定集會期間，必要時得依法延長會期。明天是立法院法定會期最後一天，但朝野黨團已於11月協商，同意立法院第11屆第2會期延長至明年1月21日。

立法院會27日開會時，確定當天及31日的討論事項議案。關於法案部分，依序為公益揭弊者保護法草案，以及老人福利法部分條文修正草案、就業服務法第46條條文修正草案、證券交易稅條例部分條文修正草案、發展觀光條例部分條文修正草案、警察人員人事條例部分條文修正草案、國土計畫法部分條文修正草案，以及攸關運動部成立的相關組織法草案及配套修法，另外就是野生動物保育法部分條文修正草案。

此外，討論事項中也有幾個譴責案，例如國民黨立法院黨團針對經濟部長郭智輝於就任前疑涉不當移轉股權，刻意規避陽光法案的公職人員財產申報強制信託規定，以及涉及股權移轉與逃漏稅捐及假交易相關事宜，提出譴責案，另外也建請院會成立「郭智輝調查委員會」。

立法院朝野黨團24日協商後達成共識，27日的立法院會將處理公益揭弊者保護法等4案，並完成三讀。由於27日院會僅三讀通過公益揭弊者保護法後便休息，31日院會將從該案的三讀後發言開始，之後才會依序進入老人福利法、就業服務法修法，以及證券交易稅條例部分條文修正草案等案。

按照議程，排在第2案的老人福利法，國民黨團原本主張65歲以上、所得稅級距20%以下長者健保費全免，但因醫界及民間團體強烈反彈，國民黨團下修到5%以下，與民眾黨團主張趨於一致；不過，仍有醫界及民間團體表達反對態度，若藍白堅持，恐形成朝野表決態勢。

至於就業服務法修法部分，國民黨團主張被看護者凡年齡80歲以上，或70歲至79歲患有癌症二期以上者，得免經醫療機構之專業評估；勞團質疑此修法將影響長照制度發展，且民眾黨團也有不同意見，但國民黨團態度仍未鬆動，明天院會前是否有所調整，有待觀察。

證券交易稅條例部分條文修草案部分，現行當沖稅率減半，由千分之3降至千分之1.5，最早在106年4月28日實施，歷經2度延長，優惠將在今年12月31日屆期。立法院朝野黨團10日協商證券交易稅條例第2條之2、第12條修正草案，達成共識決定依行政院版本，將優惠措施延長至116年底。

財政部長莊翠雲今天表示，希望31日順利三讀，財政部會縮短行政流程，以利接軌實施，讓市場安心，但若31日來不及三讀，可能會遇到先徵收、後退稅情況，非常複雜，希望不要演變成這樣的情況。

至於國土計畫法修法草案，國民黨立法院黨團書記長林思銘受訪表示，由於仍有不同意見，有待朝野協商，做出最後結論，明天院會將先處理經協商完畢的老人福利法、就業服務法修法，以及證券交易稅條例部分條文修草案等案。

修法 國民黨 立法院

延伸閱讀

柯建銘揚言罷免韓國瑜 國民黨團：不容顛倒是非

老人福利法「陪伴者也享半價」 交通部：嚴重衝擊民行

柯建銘揚言罷免韓國瑜 傅崐萁：不要天天恐嚇國會議長

藍暫緩咨請公布選罷法財劃法 立院曾有三前例

相關新聞

柯建銘揚言罷免韓國瑜 傅崐萁：不要天天恐嚇國會議長

針對立法院會日前通過的公職人員選舉罷免法、財政收支劃分法修正案，民進黨立院黨團總召柯建銘今天表示，立法院未依法函請總統公...

長者不繳健保費 社福被剝二層皮 呂建德：社安網破亡了

「老人福利法部分條文修正草案」爭議未停，立法院國民黨團提案65歲以上、綜合所得稅級距20%以下者免繳健保費，引起社會反彈...

柯建銘揚言罷免韓國瑜 國民黨團：不容顛倒是非

民進黨立院黨團總召柯建銘不滿立法院未將財政收支劃分法等案依法函請總統公告，揚言要罷免立法院長韓國瑜。國民黨立院黨團表示，...

【重磅快評】除酸柯志恩 陳其邁也只能找黃偉哲玩悲情

立法院會三讀通過修正財政收支劃分法，高雄市長陳其邁帶頭開砲，高雄綠委卯勁圍攻藍委柯志恩，媒體畫面不斷重播，綠委狠勁讓人印...

「八炯」踢館申請入黨 國民黨嗆：舔共網紅須嚴格檢驗

網紅八炯和饒舌歌手閩南狼陳柏源近日揭露中國統戰最新手法，今更前往國民黨中央黨部辦理入黨，直呼「不要再說我是民進黨側翼，我...

藍暫緩咨請公布選罷法財劃法 立院曾有三前例

立法院20日院會三讀修正通過三大案，但國民黨卻要求選罷法、財劃法二法延緩咨請總統公布，引發民進黨團總召柯建銘痛批違憲。不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。