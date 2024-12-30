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文化部114年度預算案初審通過 李遠感謝立委

中央社／ 台北30日電

立法院教育及文化委員會今天初審通過114年度中央政府總預算案有關文化部及所屬單位預算案等，文化部長李遠表示，感謝各黨派立法委員支持，讓預算案順利過關。

預算案原編列約新台幣290億元，初審減列2200萬元（媒體政策及業務宣導費減列100萬元、綜合規劃減列100萬元、TaiwanPlus減列2000萬元），凍結5.24億元（包括公共電視案凍結5000萬元、國家語言發展與出版政策凍結1000萬元、藝術發展凍結5000萬元等），待專案與書面報告後才可解凍。

李遠接受媒體聯訪表示，出門時還是有點焦慮，「文化部預算已經不太夠。」他這年紀「狂喜跟狂悲只是一念之間」，文化部員工很幫忙，大家一直演練（可能情況）。

他說，立委們看文化部預算案看得非常細，提非常多質疑，但整體還是很照顧文化部，大家覺得文化很重要；他尊重立委，既然抱著尊重心理，就不會太氣，但錢實在不太夠，當立委要刪時他就很著急。

中華電視股份有限公司投資AI（人工智慧）案，曾任華視總經理的李遠表示，「華視問題已經無路可退」，華視民股已集結派代表行文文化部，希望進一步討論股權問題，如果價格可行，行政院也支持，華視問題有機會解決。

表演藝術團隊方面，李遠說，他提出將新增2個國家品牌團隊構想，立委討論的「1624」是很大的表演，但他想做的是怎樣扶持更多表演藝術團隊。

文化部 李遠 華視

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