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歲末年終 韓國瑜發起愛心待用餐活動

中央社／ 台北30日電

立法院長韓國瑜擔任董事長的財團法人典亮慈善基金會，自2025年1月1日至1月27日小年夜結束，將發起將近1個月的「愛心待用餐」公益活動，基金會率先捐贈2300份愛心待用餐，並攜手幾家餐飲品牌，協力將飽足與溫暖分享給弱勢族群。

典亮慈善基金會今天舉辦「典亮食刻－分享溫飽愛」公益活動記者會，基金會董事長韓國瑜宣布將發起「愛心待用餐」公益活動，他同時呼籲善心社會大眾及更多餐飲店家與企業參與響應，展現台灣社會各界團結互助的力量，在寒冷冬季中，一同為弱勢群體送上溫暖，傳遞愛心。

記者會現場播放了開場影片，傳達基金會和韓國瑜發起公益行動的初衷，持續努力關懷弱勢族群。

韓國瑜致詞時說，一份熱騰騰的餐飲對有錢人來說，是隨時可以拿到的，但對弱勢族群而言，有時卻是一頓救命的餐。他相信台灣有愛心的人很多，在弱勢族群生命中最需要幫助的時候，大家伸出溫暖的手讓他們度過難關，未來這些需要者會走出自己的春天。

他表示，典亮慈善基金會因為能力有限，一開始供應2300份待用餐，透過幾家共襄盛舉的愛心店家，有需要者就可以領一份餐點。

韓國瑜表示，希望把良善的光與熱散播在在台灣每一個角落，只要各個不同的地方的人能夠把良善的心化為行動，發起這個活動目的就達到了。

基金會表示，關於「愛心待用餐」公益活動推出的細節和相關合作店家，典亮慈善基金會在臉書有清楚說明，詳情參照各合作商家規範，基金會也提出「合作店家招募」，歡迎全台餐飲店家加入活動，提供「愛心待用餐」，為弱勢族群送上溫暖餐食。韓國瑜說，感謝合作協力的商家，台灣真正的價值是台灣人的善良。

公益活動 愛心 韓國瑜

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