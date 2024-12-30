柯建銘揚言罷免韓國瑜 國民黨團：不容顛倒是非

民進黨立院黨團總召柯建銘不滿立法院未將財政收支劃分法等案依法函請總統公告，揚言要罷免立法院長韓國瑜。國民黨立院黨團表示，韓院長是一位非常稱職的國會議長，不容柯建銘惡意抺黑、顛倒是非。

國民黨團發表聲明，指柯建銘肝腦塗地為民進黨製造紛爭、惡意抺黑國民黨團，盡忠報黨相信賴清德總統已經看到了，演夠了，也可以停了，台灣社會要發展、要和平，國會要理性、要民主，不要暴力，也請柯建銘回去跟賴清德總統好好溝通。

國民黨團強調，韓院長自上任以來，秉持議事中立，依照議事規則主持議事全民共見，是一位非常稱職的國會議長，不容柯建銘惡意抺黑、顛倒是非。

國民黨團表示，民進黨立委本屆以來面對爭議性法案，動輒拳腳相向、霸佔主席台、上演全武行，在野委員被打的遍體鱗傷，這是民進黨政府口中所說的「民主國會」，還是暴力國會、戒嚴國會？

國民黨批評，從2024年的平安夜到即將到來的2025年的跨年夜，中華民國被賴清德、柯建銘、民進黨團幹事長吳思瑤搞得烏煙瘴氣，在跨年夜的前夕，柯建銘好好靜養，還台灣、還立法院一個平靜，讓大家平安過好年。

國民黨團呼籲，2025年新的一年即將到來，請還國會和平、理性，不要再讓立法院被國際恥笑，只有打架時，立法院才會讓世界看到台灣。

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