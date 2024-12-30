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柯建銘揚言罷免韓國瑜 國民黨團：不容顛倒是非

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
日前立法院朝野衝突中通過的爭議三法案，包括選罷法、憲訟法、財劃法，立法院卻只送憲訟法到行政院，而選罷法和財劃法並沒有送出，讓行政院是否提覆議無從進行，民進黨團總召柯建銘（中）上午舉行記者會痛批院長韓國瑜違法亂政，諷刺的呼籲國民黨總召傅崐萁一起來罷免韓國瑜，準備當立法院院長。記者曾吉松／攝影
日前立法院朝野衝突中通過的爭議三法案，包括選罷法、憲訟法、財劃法，立法院卻只送憲訟法到行政院，而選罷法和財劃法並沒有送出，讓行政院是否提覆議無從進行，民進黨團總召柯建銘（中）上午舉行記者會痛批院長韓國瑜違法亂政，諷刺的呼籲國民黨總召傅崐萁一起來罷免韓國瑜，準備當立法院院長。記者曾吉松／攝影

民進黨立院黨團總召柯建銘不滿立法院未將財政收支劃分法等案依法函請總統公告，揚言要罷免立法院長韓國瑜。國民黨立院黨團表示，韓院長是一位非常稱職的國會議長，不容柯建銘惡意抺黑、顛倒是非。

國民黨團發表聲明，指柯建銘肝腦塗地為民進黨製造紛爭、惡意抺黑國民黨團，盡忠報黨相信賴清德總統已經看到了，演夠了，也可以停了，台灣社會要發展、要和平，國會要理性、要民主，不要暴力，也請柯建銘回去跟賴清德總統好好溝通。

國民黨團強調，韓院長自上任以來，秉持議事中立，依照議事規則主持議事全民共見，是一位非常稱職的國會議長，不容柯建銘惡意抺黑、顛倒是非。

國民黨團表示，民進黨立委本屆以來面對爭議性法案，動輒拳腳相向、霸佔主席台、上演全武行，在野委員被打的遍體鱗傷，這是民進黨政府口中所說的「民主國會」，還是暴力國會、戒嚴國會？

國民黨批評，從2024年的平安夜到即將到來的2025年的跨年夜，中華民國被賴清德、柯建銘、民進黨團幹事長吳思瑤搞得烏煙瘴氣，在跨年夜的前夕，柯建銘好好靜養，還台灣、還立法院一個平靜，讓大家平安過好年。

國民黨團呼籲，2025年新的一年即將到來，請還國會和平、理性，不要再讓立法院被國際恥笑，只有打架時，立法院才會讓世界看到台灣。

國民黨 柯建銘 民進黨

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