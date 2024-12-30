柯建銘揚言罷免韓國瑜 傅崐萁：不要天天恐嚇國會議長
針對立法院會日前通過的公職人員選舉罷免法、財政收支劃分法修正案，民進黨立院黨團總召柯建銘今天表示，立法院未依法函請總統公告法令，民進黨團要求立法院長韓國瑜立即處理，否則將發動罷韓。國民黨立院黨團總召傅崐萁表示，不要天天恐嚇國會議長。
立法院內政委員會國民黨籍召委徐欣瑩、財政委員會國民黨籍召委陳玉珍27日行文給韓國瑜延緩咨請總統公布選罷法、財劃法修正條文。柯建銘撂話，民進黨團要求韓國瑜立即處理，否則明天馬上就會提告韓國瑜、傅崐萁、徐欣瑩、陳玉珍、立法院秘書長周萬來等人，同時也會發動罷免韓國瑜等行動。
傅崐萁表示，現在到底是賴清德總統當家，還是柯總召當家？立法院所有的議事及規則都按照程序進行，韓院長做得非常稱職，不是說立法院長一定要是「賴家軍」、「綠家軍」才可以，韓院長就是議事中立，也希望有一個平和的國會，大家不要動輒拳腳相向、不要讓台灣國會貽笑大方。
「柯建銘你也辛苦了，你已經盡忠報黨，先暫時休息一下，我們照正常議事來走好不好？」傅崐萁呼籲，不要天天恐嚇在野黨、恐嚇國會議長，大家都了解柯總召的法力很高，但此時此刻讓一切回歸平靜，從Merry Christmas到Happy New Year，「柯總召稍微休暫一下，大家過一個平安年」。
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