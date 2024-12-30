新財劃法 國民黨澎湖議會黨團：地方建設福利大助力
藍白立院聯手通過財劃法修正，國民黨澎湖縣議會黨團今天以行動全力支持，呼籲中央公平分配資源，確保澎湖獲得更多財政支持；對縣長陳光復所提納入澎湖海域面積，也樂觀其成，可再增補助。
國民黨澎湖縣議會黨團今天在澎湖縣黨部舉行「支持財劃法修正案」把餅做大，分配更公平、經費更穩定記者會，由黨團書記長許國政主持，黨團議員吳政杰、許育愷、莊光大與黨部副主委鄭宗琳等人出席，以行動支持立院黨團所通過的財劃法修正案。
許國政指出，財政收支劃分法已超過25年未修正，早年在省政府時代，省府60%、地方40%，25年前中央75%、地方25%，中央集權又集錢，當時在野的民進黨還力爭，現在民進黨執政，換了位子、換了腦袋，國民黨此次修正版本的結果是中央65%、地方35%。
許國政指出，立院三讀財劃法修正，從中央拿出3700多億元給地方，其中澎湖分配有49億元，加上原有的一般性與專案等補助，澎湖足足增加80餘億元，對地方建設與福利有很大助力。
國民黨澎湖縣議會黨團重申，未來將持續為地方財政爭取更多權益，與中央合作推動澎湖各項建設，實現區域平衡發展目標，並攜手為全體縣民謀取更大福利，對於陳光復提出將澎湖海域面積納入的看法，也樂觀其成，可望增加補助額度。
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