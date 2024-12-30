快訊

要求全聯併購大潤發每年捐款3億是「他」 王鴻薇撂話不適任

籌足交保金！柯文哲「戴電子腳鐐」微笑返家 黃國昌領隊、陳佩琪陪同離去

基隆驚傳殺人棄屍！男子遭3人押走 今被發現陳屍貨車冰櫃

權利回復基金會通過52件賠償案 總賠償金逾1.2億元

中央社／ 台北30日電

權利回復基金會今天說，27日召開董事及監察人會議，通過50件生命或人身自由賠償金申請案，以及2件財產所有權被剝奪申請案，總賠償金額超過新台幣1.2億元。其中一件被害人是228處理委員會的委員，無故遭逮捕後槍殺。

財團法人威權統治時期國家不法行為被害者權利回復基金會今天發布新聞稿表示，截至11月底，就威權統治時期國家不法行為致生命或人身自由受侵害申請案，累計受理2262件，其中1984件獲得賠償、另有56件撤回申請、46件因申請人不符資格或其他要件而駁回。

基金會告訴中央社記者，這次通過其中一案被害者在228事件期間被推舉為228處理委員會的委員，但無故遭國軍逮捕，並在宜蘭頭城慶元宮（俗稱頭城媽祖廟）前被槍殺。

基金會說，被害者的子女只知道被害者死於槍殺，直到家屬欲移民美國、需要辦理相關手續時，才發現連被害者的死亡證明書都拿不出來，家屬也曾寫信給故總統蔣經國討要被害者死亡證明書，卻無下文。

基金會表示，此案被害人遭槍決死亡，依權利回復條例規定賠償金額1200萬元，扣掉過去有受賠償、補償金額600萬元後，賠償差額共600萬元。

此外，基金會統計，財產所有權被剝奪案件，截至11月已受理274件、其中21件已通過賠償，另有43件撤回申請、146件駁回。

基金會表示，這次通過2件財產案件中，其中一案財產因已滅失而以金錢賠償，另一案被害者是前台灣省商會聯合會理事長黃添樑，有近80筆土地被沒收，分散在雙北各地，此案也是基金會財產返還處理目前最大宗的案件；經基金會立案調查後，這次決議歸還一塊台北市精華區土地，其餘土地仍在陸續返還中，預估全數處理完畢可能要2年至3年。

基金會說，名譽回復證書申請案通過數近9成，累計受理3134件，現已通過2783件；民眾可持證書至各戶政事務所辦理被害者戶籍資料加註名譽回復記事。另外，基金自成立以來，連續2年舉辦公開平復國家不法暨名譽回復儀式，並由總統主持，顯見政府重視轉型正義工作，基金會將持續努力，確保被害者及家屬回復應有權利。

權利回復 死亡 財產

延伸閱讀

教練跨海教學加基金會資助 蘭嶼東清國小跆拳道奪佳績

民調／7成6台人自認台灣人 中國人認同勁升3.5%

凱基壽守護弱勢 接力傳愛

首屆飛閱台灣攝影獎 齊柏林基金會盼找到下一位齊柏林

相關新聞

【重磅快評】自己法案自己卡公布 國民黨是在演哪齣？

國民黨立院黨團提案的公職人員選舉罷免法、財政收支劃分法、憲法訴訟法於20日三讀通過，但到底何時會函請總統府公布，卻遲遲未...

藍委提暫緩公告選罷法財劃法 柯建銘嗆發動罷免韓國瑜

立法院會先前通過公職人員選舉罷免法、憲法訴訟法、財政收支劃分法修正案，民進黨團總召柯建銘今天表示，立法院未依法函請總統公...

黃國昌轟北檢淪賴清德鷹犬 高嘉瑜指柯文哲是咎由自取

民眾黨主席柯文哲涉京華城、政治獻金案遭起訴；立委黃國昌批北檢設柯不辭黨魁就羈押的局，替總統賴清德除政敵，斥北檢成賴清德鷹...

【重磅快評】除酸柯志恩 陳其邁也只能找黃偉哲玩悲情

立法院會三讀通過修正財政收支劃分法，高雄市長陳其邁帶頭開砲，高雄綠委卯勁圍攻藍委柯志恩，媒體畫面不斷重播，綠委狠勁讓人印...

「八炯」踢館申請入黨 國民黨嗆：舔共網紅須嚴格檢驗

網紅八炯和饒舌歌手閩南狼陳柏源近日揭露中國統戰最新手法，今更前往國民黨中央黨部辦理入黨，直呼「不要再說我是民進黨側翼，我...

藍暫緩咨請公布選罷法財劃法 立院曾有三前例

立法院20日院會三讀修正通過三大案，但國民黨卻要求選罷法、財劃法二法延緩咨請總統公布，引發民進黨團總召柯建銘痛批違憲。不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。