【重磅快評】除酸柯志恩 陳其邁也只能找黃偉哲玩悲情

立法院會三讀通過修正財政收支劃分法，高雄市長陳其邁帶頭開砲，高雄綠委卯勁圍攻藍委柯志恩，媒體畫面不斷重播，綠委狠勁讓人印象深刻，與表決當天落跑、離席的表現完全兩個樣；高雄市長陳其邁今天大酸柯志恩，指如果財劃法對高雄不利，柯「也可以不舉手啊」，假如很困難也可以離場。這番話不知聽在當天落跑、離席綠委耳裡，有何感受？

高雄車站28日舉行雲朵天棚啟用儀式，場面熱鬧，行政院長卓榮泰、交通部長陳世凱、高雄市長陳其邁及藍綠立委都到場；財劃法剛過，朝野嚴重對立，典禮也因為綠委們圍攻柯志恩而變調，會場如同財劃法的延伸戰場，只是綠委人多勢眾，柯志恩顯得人單勢孤。

柯志恩當天是先與綠委李柏毅談陽明交大、清大進駐高雄，後續討論到財劃法，綠委賴瑞隆、邱議瑩、黃捷等人加入戰局，雙方爭論不休，過程中黃捷向柯喊話「補救一下」，柯回說「我也很想補救」；賴瑞隆加入討論，指財劃法三讀通過後對高雄影響非常大，柯身為國民黨市黨部主委和高雄立委，應為高雄發聲。

柯志恩在現場的聲音被淹沒，但事後仍提出說明，指如果財劃法沒通過，高雄現在一毛錢都拿不到，事實是國民黨修法讓高雄每年統籌分配款增加245億元，而總額745億元也位居六都第三，僅次稅收最多的台北和人口最多的新北。

到底誰為高雄好？市民自然會判斷；不過，高雄市長陳其邁今天又添柴火，不讓批柯志恩的火苗熄滅。他出席電力驅動渡輪啟用典禮時說，財劃法三讀，假如對台北有利，對高雄不利，柯志恩「也可以不舉手啊」，假如真的有困難，也可以離場，委員都要為自己的立場或表決來負責，假如對高雄不利，「幹嘛要舉手呢」，因為舉手表決就代表立場。

陳其邁既然要談舉手表決，那麼就應該要一視同仁也看看綠委們的表現。財劃法三讀通過當天晚上，明明綠委人數不輸藍委，如果真要表決，國民黨豈能稱心如意？結果是高雄綠委許智傑、邱志偉中途離席與新系大老吳乃仁餐敘；跑票四人中，高雄立委邱議瑩也是其中一人，如果陳其邁說舉手表決代表立場，就先 不討論柯建銘、楊曜、陳瑩，高雄這幾位綠委的立場是什麼？不留在議場舉手又有何困難？

更糗的是，高雄綠委不僅不認真投票，連提案及發言都乏善可陳。賴瑞隆聲稱有自提版本，但內容只重水平分配，加了43個字強調了統籌分配應參酌配合國家政策及整體經濟建設置高汙染產業情形，最多只能為高雄增加幾千萬元，而且高汙染產業也不僅高雄獨有，賴瑞隆版本和國民黨版爭取的245億元相比，實在也沒有什麼好提的，難怪陳其邁興趣缺缺。

再看其他圍攻柯志恩的綠委們表現如何？黃捷、邱議瑩在財劃法的5次審查會、2次公聽會皆未發言，賴瑞隆只有發言1次，如果這些綠委有力氣和柯志恩吵架，為何又在審查會、公聽會中如此沉默？

陳其邁對財劃法修法一直很有意見，但他事前沒有請高雄綠委提案，賴瑞隆的版本也看不上眼，北上發言受阻也只會怒批受騙，但也就僅於飆罵藍營，行政院及綠委還是不動如山；立院修法後，陳其邁再率綠營百里侯發聲，但好像也不關行政院及綠委的事，全都成了他的獨角戲。

直到柯志恩成了箭靶，綠委錯活動會場當議場，陳其邁見狀再助攻，但全黨打一人並不會轉移民進黨的懶蠻，綠營高雄執政多年，人口下降、營利事業銷售額佔比倒退，不管誰來提版本，高雄都討不到便宜，即使強要綠委用同樣狠勁包圍卓榮泰，卓再厲害也提不出版本，陳其邁最終只能玩玩找台南當難兄難弟這種悲情遊戲。

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