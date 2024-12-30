「八炯」踢館申請入黨 國民黨嗆：舔共網紅須嚴格檢驗
網紅八炯和饒舌歌手閩南狼陳柏源近日揭露中國統戰最新手法，今更前往國民黨中央黨部辦理入黨，直呼「不要再說我是民進黨側翼，我是國民黨側翼」。國民黨發言人楊智伃酸，為求嚴謹還是要嚴格審核，尤其現在國民黨不能收取來路不明的舔共網紅經費作為黨費。
八炯、閩南狼日前在影片中揭露中國統戰手法，廈門海峽導報社長助理林靖東在通話中稱，如果需要組織票就只能去國民黨。八炯說，他今天就來加入國民黨，還填好入黨申請書，等繳完會費就入黨。
楊智伃表示，閩南狼與八炯入黨之情令人動容，不過國民黨入黨程序還是講求嚴謹，尤其對於舔共網紅滲透國民黨還是相對擔憂，提防舔共網紅入侵更需要檢驗，畢竟相關人士昨天媽祖廟前發誓不是台獨份子，大聲歌頌中共軍艦，今天說自己是台獨份子反攻大陸，這些被流量逼瘋的錯亂發言，都讓人瞠目結舌。
楊智伃說，國民黨為求嚴謹還是要嚴格審核，尤其現在國民黨不能收取來入不明的舔共網紅經費作為黨費，但若是追求文化部補助也可以考慮出門左轉，慢走不送。
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